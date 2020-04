KORONAVÍRUS Dobré správy pre britského premiéra: Johnson sa pomaly vracia do práce

Už predtým vydal niekoľko pokynov z oficiálneho vidieckeho sídla britských premiérov Chequers, kde je v domácej liečbe. Podľa informácií hovorcu vlády sa v sobotu Johnson skontaktoval s niektorými členmi svojho kabinetu, ale o ich obsahu neboli zverejnené podrobnosti. Premiér sa riadi pokynmi svojho lekára, dodal hovorca.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Johnsona pred týždňom prepustili z Nemocnice sv. Tomáša v Londýne a následne sa presunul do Chequers. Chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca. Do nemocnice ho previezli v nedeľu 5. apríla po tom, čo sa jeho stav nezlepšoval. Deň na to ho presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti s vysokou teplotou a silným kašľom. V ďalších dňoch dostal kyslíkovú podporu, ale nebol napojený na pľúcnu ventiláciu. Z JIS na bežné nemocničné oddelenie ho presunuli vo štvrtok večer.

V Chequers je s Johnsonom aj jeho tehotná 32-ročná snúbenica Carrie Symondsová, ktorá sa vírusom tiež infikovala, ale má iba mierne príznaky.