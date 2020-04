KORONAVÍRUS Facebook pridá nové piktogramy: Vynútila si ich koronakríza

Vytvorenie symbolu vyplynulo z aktuálnej situácie, keď sú ľudia následkom pandémie COVID-19 nútení zotrvávať v domácej izolácii. Emodži s prezývkou Hug (objatie) má podobu známej okrúhlej žltej tváre, ktorá rukami nežne objíma červené srdce, informovala v piatok tlačová agentúra AFP.

Facebook zároveň pridá ďalšiu možnosť reakcie na zdieľané príspevky a komentáre - pôjde o ikonku Care (Starám sa). Tá doplní existujúce piktogramy Páči sa mi to, Super, Haha, Žasnem, Je mi to ľúto a Štve ma to. Komunikačná aplikácia Messenger dostane aj špeciálne emodži s grafikou bijúceho srdca viacerých odtieňov modrej a červenej farby.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F