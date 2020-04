KORONAVÍRUS Počet obetí v štáte New York už prekročil hranicu 10-tisíc

Zdravotníci v New Yorku v čase pandémie.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - V americkom štáte New York, mimoriadne zasiahnutom pandémiou nového koronavírusu, v pondelok počet úmrtí v dôsledku tejto nákazy prevýšil 10.000. Oznámil to guvernér Andrew Cuomo, podľa ktorého sa najhoršia fáza pandémie v jeho štáte už "skončila".