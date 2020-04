KORONAVÍRUS Taliansko hlási 570 nových obetí: Ich bilancia sa pomaly znižuje

Bilancia nových obetí a novo diagnostikovaných pacientov sa v posledných dňoch drží zhruba v rovnakej výške a nestúpa už toľko, ako tomu bolo v predchádzajúcich týždňoch. To podľa odborníkov znamená, že epidémia covid-19 dosiahla vrchol a situácia sa môže začať čoskoro výraznejšie zlepšovať.

V Taliansku dnes už siedmy deň v rade klesol počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, teraz je v kritickom stave 3497 chorých. Cez 30.000 ľudí sa úplne uzdravilo.

Taliansko predlžuje karanténne opatrenia do 3. mája

Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok večer oznámil, že sa rozhodol do 3. mája predĺžiť platnosť prísnych karanténnych opatrení, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu. "Predlžujeme reštrikcie (o ďalšie tri týždne) do 3. mája. Je to ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie, za ktoré preberám plnú politickú zodpovednosť," uviedol Conte v prejave k občanom.

Zdroj: SITA/AP/Roberto Monaldo/LaPresse

Jeho slová citovala agentúra AFP. Platnosť opatrení sa mala pôvodne skončiť 13. apríla. Conte zdôraznil, že prijaté obmedzenia už začínajú prinášať výsledky a že tento pozitívny trend by sa mohol po zrušení opatrení zvrátiť.