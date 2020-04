KORONAVÍRUS V Taliansku zomrelo už minimálne sto lekárov nakazených koronavírusom

"Počet lekárov, ktorí zomreli v dôsledku COVID-19 je bohužiaľ 100... momentálne možno dokonca 101," povedal hovorca. Do tohto počtu sú zarátaní aj lekári, ktorí už boli na dôchodku, no do služby sa vrátili po tom, ako ich o to po prepuknutí pandémie poprosila vláda. Talianske médiá okrem tohto čísla informujú aj o tom, že chorobe COVID-19 podľahlo aj zhruba 30 zdravotných sestier a ošetrovateľov.

"Nemôžeme už dovoliť to, aby naši lekári, naši zdravotníci boli do boja vysielaní bez ochrany voči koronavírusu," uviedol na webstránke FNOMCeO prezident tohto združenia Filippo Anelli. "Je to nespravodlivý boj," dodal. Taliansky Národný zdravotnícky inštitút (ISS) odhaduje, že až desať percent so všetkých ľudí infikovaných novým koronavírusom v Taliansku predstavujú osoby pracujúce v oblasti zdravotníctva.

Celkový počet prípadov nákazy koronavírusom na svete vo štvrtok prekonal už 1,5 milióna. Koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, dosiaľ podľahlo viac ako 88.000 nakazených. Viac ako 330.000 sa vyliečilo. Najviac - dosiaľ 17.669 - úmrtí zaznamenalo práve Taliansko, kde sa celkovo nakazilo vyše 139.400 ľudí a vyše 26.000 sa z COVID-19 vyliečilo. V krajine momentálne rastie počet uzdravených, pričom najviac vyliečených za jediný deň (2099) pribudlo v stredu.