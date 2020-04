KORONAVÍRUS V New Yorku zúri peklo: Mŕtve obete COVID-19 odvážajú v mraziarenských dodávkach

NEW YORK – V nemocniciach už nie je veľa miesta pre telá pacientov, ktorí podľahli koronavírusu. Do akcie teda boli povolané aj mraziarenské vozy, do ktorých mŕtvoly nakladajú vysokozdvižné vozíky. Hororové výjavy dokresľujú vojnu, v ktorej sa Američania ocitli zoči-voči smrtiacemu ochoreniu.

Zdravotníci a dobrovoľníci v americkej metropole New York robia všetko pre to, aby uľahčili preplneným nemocniciam. „Je to peklo,“ zhodujú sa sestričky a ošetrovatelia. Jeden z najznámejších mestských parkov sveta, newyorský Central Park, kam „v normálnych časoch“ chodievajú behať celebrity, sa zmenil na stanové mestečko. V provizórnej poľnej nemocnici sú uložení pacienti s miernym priebehom choroby, vážne prípady sú v nemocnici, najmä v nemocničnom komplexe Mount Sinai.

„Ak pret'ažíte zdravotný systém, pret'ažíte aj pohrebný systém," komentoval lakonicky situáciu jeden z riaditeľov pohrebných spoločností v New Yorku. Nakladanie tiel do tzv. pojazdných márnic a mraziarenských dodávok môžu pozorovať okoloidúci na rušných uliciach veľkomesta. „Je to neuveriteľné, ale je to, bohužiaľ, skutočnosť,“ komentuje strašnú scénu jeden z chodcov pri Brooklynskej nemocnici. „Bože, zmiluj sa nad nami a pomôž nám. Ach, Pane, toto je skutočnosť.“ Zdroj: Profimedia V štáte New York dochádza miesto v márniciach aj v nemocniciach. V epicentre koronavírusovej infekcie v Spojených štátoch chýbajú ochranné pomôcky a prístroje na pľúcnu ventiláciu. Nedostatok je aj lekárskeho a zdravotníckeho personálu. V nemocnici Elmhurst v newyorskej štvrti Queens ležia vážne prípady na podlahe. Ďalší pacienti si musia sadnúť do čakárne pohotovosti a nezostáva im nič iné, len čakať, až sa v zariadení uvoľní nejaké lôžko.

Zapĺňajú sa aj provizórne poľné nemocnice. „Snažíme sa izolovať nakazených, aby sa vírus nešíril po nemocnici. Záchranári majú dosť prísne nariadenia, jedno napríklad určuje, aby pacientov s fatálnym infarktom nevozili na pohotovosť, ale rovno vyhlásili za mŕtvych. Také to tu je, je to ako hororový film,“ opísal ošetrovateľ Nicholas Corsini. „Bojím sa chodiť von, každý, koho stretnem, ide do nemocnice, dav sa tiahne niekoľko blokov.“ Poľná nemocnica sa rýchlo zapĺňa, obsadená už je aj značná časť lôžok na armádnej nemocničnej lodi USNS Comfort s kapacitou 2 500 miest.

Pacienti nám zomierajú každý deň

„Toľko ľudí naraz som v nemocnici v živote nevidela, tlačia sa v čakárňach, na pohotovosti i chodbách. A pacienti nám tu zomierajú ... každý deň,“ hovorí Liz Schafferová, ktorá do nemocnice Mount Sinai pricestovala ako dobrovoľníčka. „Ako zdravotná sestra som zložila sľub, že nikdy nikomu neublížim a že pôjdem, kde je potrebné pomôcť,“ dodala Schafferová, ktorá inak pôsobí v nemocnici v Minnesote. Do New Yorku mieria zdravotníci z celých Štátov.

„Svojim študentom hovorím, že v čase krízy sa musíme vzmužiť a priložiť ruku k dielu. Teraz je rad na mne, aby som sa svojimi slovami riadila, tak som tu,“ vysvetlila Schafferová. „Som ochotný urobiť čokoľvek, aby som pomohol,“ pridal sa Jerry Kops, ošetrovateľ z Long Islandu, ktorý rovnako ako Schafferová pomáha v New Yorku. "Bol som tu na turné so svojou kapelou, ale mám licenciu ako ošetrovateľ. Potrebujú pomoc, ja pomôcť môžem. Pôjdem kamkoľvek, do testovacieho stanu, na pohotovosť, na jednotku intenzívnej starostlivosti,“ uvádza Kops.

„Ponúkli nám sto dolárov (asi 93 eur) na hodinu, ubytovanie a stravu. Newyorské nemocnice potrebujú asi 5-tisíc zdravotníkov, zatiaľ ich je tu okolo tristo,“ dodáva. „Je to ťažké a vyčerpávajúce. Stále strácam pacientov, o ich smrti musím informovať rodiny. Je mi to ľúto, ale robili sme všetko, čo sme mohli. Túto frázu opakujem stále dookola. Ešte horšie je, že nemáme ani čas smútiť nad zosnulými, alebo čas si o tom pohovoriť,“ uvádza ďalšia zdravotná sestra Katherine Ramos. Z penzie sa späť do práce vracia veľa zdravotníkov, medzi nimi je aj sestra Laura Bensonová (60).

„Som pripravená, mrzí ma len, že mi nedali vedieť skôr.“ Zatiaľ vykonáva len ľahšie práce, meria teploty. „Je to frustrujúce, zvládla by som pokojne plnú smenu. Pravdepodobne na to skoro dôjde a ja som absolútne ochotná odslúžiť, čo je potrebné,“ zaprisaháva sa Bensonová. Pomoc zdravotníkov z celých Spojených štátov i lekárov a sestier na penzii si vyžiadal guvernér štátu New York Andrew Cuomo.

Podľa posledných štatistík americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa nákaze koronavírusom v USA podľahlo už vyše 5-tisíc ľudí, presnejšie 5 137, ale číslo sa každou sekundou mení. Nakazilo sa vyše 216 700 osôb. Najhoršie zasiahnutým miestom je veľkomesto New York, kde vyše 1 370 osôb. Koronavírus bol dokázaný vo všetkých 50 štátoch USA.