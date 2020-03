KORONAVÍRUS Číňania vybudovali v Iraku laboratórium, robia tam testy na koronavírus

Nové laboratórium, ktoré vybudovali čínski odborníci, otvorili v Bagdade 25. marca. "Mali sme technické problémy v centrálnom laboratóriu. Ak by sme nemali k dispozícií nové laboratórium, bola by to katastrofa. Nemali by sme totiž výsledky testov týždeň alebo aj viac," povedal vedúci nového laboratória Muhammad Ghánim Mahdí.

Iracké ministerstvo zdravotníctva v pondelok potvrdilo 83 nových prípadov nakazenia novým koronavírusom, čím sa celkový počet infikovaných v krajine zvýšil na 630. Na ochorenie COVID-19 zomrelo 46 ľudí.