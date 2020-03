KORONAVÍRUS USA hlásia už vyše 100-tisíc nakazených: Trump povoláva armádnych záložníkov

Agentúra poznamenala, že aj bývalý prezident Barack Obama poveril ministrov obrany a vnútornej bezpečnosti povolaním záložného vojska, keď v roku 2014 vyčíňalo v západnej Afrike vírusové ochorenie ebola.

Ako informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa, USA majú už viac ako 100.000 potvrdených prípadov nového koronavírusu, pričom majú o 15.000 viac potvrdených prípadov než Taliansko a o 20.000 viac než Čína, kde vírus prvýkrát zistili.

Pence plány o otvorení hospodárstva do Veľkej noci označil za ambiciózne

Americký viceprezident Mike Pence povedal, že cieľ znovu rozbehnúť ekonomiku do 12. apríla je "ambiciózny", ale či sa tak stane, bude závisieť od reálneho vývoja situácie. "Budeme dôkladne skúmať údaje z každého jedného okresu a v nasledujúcich dňoch vydáme konkrétne odporúčania pre každý región," povedal Pence pre televíziu CNBC.

Pracovná skupina, ktorá dohliada na postup vlády v súvislosti s koronavírusom, počas víkendu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi predloží odporúčania v súvislosti s plánmi na "otvorenie krajiny". Lekári a odborníci na zdravotníctvo podľa CNBC upozorňujú, že príliš skoré zmiernenie obmedzení môže viesť k ďalšiemu šíreniu nákazy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky, File

Pence zdôraznil, že vláda chce obmedzenia zmierniť "tak skoro, ako to bude možné zodpovedne uskutočniť". Prezident Trump v predchádzajúcich dňoch povedal, že by bol rád, keby sa hospodárstvo krajiny znovu rozbehlo už do Veľkej noci. Ďalšie ponechanie obmedzujúcich opatrení podľa neho môže mať vážne následky.

Opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu väčšinou vydávajú guvernéri jednotlivých amerických štátov. Smernice federálnej vlády vo Washingtone sú však považované za smerodajné, pripomína DPA. V Spojených štátoch aktuálne evidujú najviac prípadov nákazy novým koronavírusom na svete. Nakazených je podľa niektorých údajov viac ako 100.000 ľudí a viac ako 1300 osôb zomrelo na následky nákazy.