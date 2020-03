Tragický príbeh: Zdravotníčka odložila test na koronavírus na neskôr, aby zachránila iných

Rozhodla sa teda dať sa otestovať na chrípku na svojom pracovisku, zdravotnej klinike, ktorá ošetruje pacientov s HIV. Na klinike však mali iba päť dostupných klinických testov, a tak sa vrátila domov, aby sa mohol dať otestovať niekto iný, povedal Anderson.

To bolo v stredu 11. marca.

Neskôr v pondelok 16. marca sa predsa len dala otestovať na koronavírus, ale do piatka výsledok testu ešte nedorazil. Anderson si s ňou písal len o pár hodín skôr, ako sa to stalo.

„Napísala:„ Dobré ráno! Milujem ťa. “Hanbím sa, ale odpovedal som len:„Ránko, slniečko. Ako sa cítiš?“ Veľmi si želám, aby som jej tiež povedal: „Aj ja ťa milujem.“ Potom mu už na správy neodpovedala. Josh sa vyľakal a ponáhľal sa k nej. Svoju milovanú našiel na dlážke v kuchyni – už nedýchala.

Natasha Ott, a 39-year-old New Orleans resident, felt the beginnings of a cold coming on March 10.



On Monday, she tested for coronavirus. Five days later, she was dead in her kitchen before ever getting her results — which were delayed. https://t.co/VbbvHTYxxc