VIDEO Proroctvo sa naplnilo: Dominik (†25) miloval hory, no rád riskoval, smrť si ho našla v Tatrách

VYSOKÉ TATRY - Poliak Dominik Socha mal riskantný koníček. Rád sa túlal po horách, často však liezol v nevhodných podmienkach, čo mnohí obdivovali, no zároveň poriadne kritizovali. Upozorňovali ho na to, že pokúša smrť. Napokon sa ich proroctvo o tom, že môže prísť o život, vyplnilo. Mladý muž tragicky zahynul počas výstupu na Kežmarský štít vo Vysokých Tatrách.

Dominik bol verejnosti známy aj vďaka videám, ktoré zverejňoval na kanáli YouTube. Na amatérskych záberoch z GoPro kamery je vidieť, že neraz doslova pokúšal smrť. Zlé podmienky a mnohokrát nedostatočné vybavenie neveštili nič dobré.

​

Študentovi medicíny sa napokon stal osudným výstup na Kežmarský štít na Slovensku. Bol piatok, 21. februára, keď sa s Krzysztofom rozhodli zdolať jeho vrchol.

Ich blízki večer nahlásili Horskej záchrannej službe, že o nich nemajú žiadne správy. Zmocnil sa ich strach. Nevedeli ani spresniť, ktorú z horolezeckých ciest mali v pláne vyliezť. Auto, na ktorom prišli, sa stále nachádzalo na parkovisku Biela voda.

Podľa horských záchranárov v ten večer a v noci na horách snežilo a fúkal silný vietor, ktorý spôsoboval takmer nulovú viditeľnosť. Záchranári, ktorí pátrali aj za pomoci vrtuľníka, mali pre silný nárazový vietor problém s hľadaním mladých mužov ešte aj na druhý deň.

"V popoludňajších hodinách boli za pomoci lavínového psa dobrovoľného psovoda HZS nájdené dve telá poľských horolezcov ((27 a 25-ročného) bez známok života. Nachádzali sa pod stenou Ušatej veže vo Veľkej Zmrzlej doline," opísala HZS na sociálnej sieti.

Nenapodobňujte ma, varoval Dominik

Ako uvádza poľský web spidersweb.pl, mnohí so záujmom sledovali chlapcove krátke filmy. No pri niektorých záberoch sa ich zmocnil aj strach. Samotný Dominik v popise upozorňoval, že nerobí inštruktážne videá a teda, že iní by ho nemali napodobňovať.

Poliak o horách hovoril ako o svojom druhom domove. K neskúseným rozhodne nepatril. Vo videu si na neho zaspomínali aj jeho sestry, ktoré týmto spôsobom o jeho skone informovali aj jeho fanúšikov.

Posledná rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok. Aj tí, ktorí mladého muža nepoznali, mu úprimnú sústrasť vyjadrili na internete, kde zazneli skutočne dojemné slová.

"Žiaľ, smútok, neverím. Milujem hory... ale práve vďaka Dominikovi som mohol vidieť výhľady z vrcholov, na ktoré sa nikdy nedostanem," napísal Maciej. "Spoznal som ho len prednedávnom, no mám pocit, že som stratil niekoho blízkeho," dodal smutne Adrian.