Dráma vo vzduchu: Stroj s roztrhnutou pneumatikou a poškodeným motorom hodiny krúžil nad Madridom

MADRID – Lietadlo Boeing 767 spoločnosti Air Canada sa muselo vrátiť do Madridu a núdzovo pristáť. Podľa španielskej televízie TVE bola počas štartu krátko po 14.30 poškodená pneumatika a kus z nej zapríčinil zničenie jedného z dvoch motorov. Na palube bolo 128 cestujúcich a posádka, spolu 131 ľudí.

Lietadlo Air Canada vzlietlo z letiska Madrid-Barajas do Toronta. Po 30 minútach sa však stroj musel vrátiť. Podľa letovej trasy AC837 v aplikácii Flightradar24 krúžil Boeing 767 celé hodiny nad španielskym hlavným mestom a spaľoval prebytočné palivo. Zdroj: Twitter/C. A. Stroj za pomoci stíhačiek napokon pristál bez problémov okolo 19.00 hod. Jeden z pasažierov lietadla zverejnil na Twitteri video, na ktorom vidno stíhačku chrániacu lietadlo. Pristátie Boeingu 767 sa uskutočnilo po zotmení na predtým pripravenom pruhu, pri ktorom sa zhromaždili desiatky hasičských vozidiel a sanitiek.

Jeden z cestujúcich v lietadle, s ktorým televízia TVE hovorila po núdzovom pristátí, vysvetlil, že krátko po vzlete počuli cestujúci výbuch v podvozku. „Po niekoľkých minútach nás pilot upokojil a vysvetlil, že jedna z pneumatík sa roztrhla.“

Zdroj zo španielskeho ministerstva cestovného ruchu však tvrdí, že porucha stroja sa týkala dvoch problémov: podvozku a motora. Jedna z desiatich pneumatík Boeing sa mala roztrhnúť a časti z nej mali poškodiť motor. Pilot lietadla povedal pre španielsky denník El Mundo, že si krátko po vzlete uvedomil poruchu a začal pripravovať lietadlo na núdzové pristátie na letisku Barajas. Ignacio Montesinos, hovorca španielskeho prevádzkovateľa letiska povedal, že piloti stroja sú „plne vyškolení na prípadné“ núdzové pristátie. V lietadle počas manévrov vo vzduchu vládol pokoj.

Aqui todo esta tranquilo pic.twitter.com/EZ9Ij4t4pg — Carlos Castañeda (@CarlosC97620547) February 3, 2020

Medzinárodné letisko v Madride Adolfo Suárez-Barajas je hlavným letiskom Španielska. Mesačne ho využíva 5,5 milióna cestujúcich.Tri hodiny predtým, ako boeing nabral smer do Kanady, letisko v Madride uzavrelo vzdušný priestor v dôsledku dronov, ktoré lietali v blízkosti dráhy. Všetky lety do španielskeho hlavného mesta boli presmerované do iných častí krajiny. V tom čase krúžilo a čakalo na povolenie pristáť niekoľko lietadiel na oblohe okolo Madridu.

Španielska agentúra pre bezpečnosť letectva (AESA) na svojom oficiálnom účte na Twitteri napísala, že „bezpilotné lietadlá pri letisku vážne porušujú letecké predpisy a môžu viesť k pokutám až do výšky 90-tisíc eur“.