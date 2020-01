VIDEO Ladislav šoféroval, keď sa stal svedkom úchvatného divadla: Paráda, to som ešte nevidel!

Ladislav sa v polovici januára stal svedkom úchvatného javu. Keď so svojím autom prechádzal po ceste neďaleko obce Líšťany v Plzenskom kraji, prehnalo sa poľom pred ním obrovské stádo jeleňov sika. "Tak to je mazec, to som ešte nevidel. Severné Plzeňsko pri Líšťanoch," okomentoval svoje video.

Podľa líšťanského starostu ale nejde o nič nezvyčajné. Stádo so stovkami jeleňov, ktoré sú v tejto oblasti premnožené, sa objavuje každoročne. "Po ruji sa v januári a vo februári zbehnú menšie stáda jeleňov do jedného veľkého stáda, ktoré potom začne migrovať," povedal Václav Huml pre portál tn.cz.