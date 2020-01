Ďalšie zemetrasenie v Iráne, zasiahnutá bola aj oblasť pri jadrovej elektrárni

K otrasom došlo 06.49 h miestneho času (04.19 h SEČ), vychádzali z hĺbky desať kilometrov a ich epicentrum ležalo 17 kilometrov juhovýchodne od mesta Borázdžán, uviedla USGS na svojej webstránke. Iránska štátna tlačová agentúra IRNA informovala, že v Búšehri, kde sídli jediná iránska jadrová elektráreň, boli otrasy citeľné. Z oblasti bezprostredne nehlásili škody ani obete.

K stredajším otrasom došlo presne dva týždne po tom, ako rovnakú oblasť zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,1, ktoré si však nevyžiadalo obete ani väčšie škody, pripomína agentúra AFP. Jadrovú elektráreň pri Búšehri postavilo Rusko. Jej výstavba sa začala ešte v 70. rokoch minulého storočia a bola viackrát prerušená. Moskva podpísala s Teheránom multimiliardový kontrakt o jej dokončení v roku 1998; prevádzku spustili v septembri 2011. Elektráreň by mala odolať zemetraseniu s magnitúdou 8,0.

Elektráreň má reaktor s výkonom 1000 megawattov, pričom Irán sa s Ruskom dohodli na výstavbe ďalších dvoch 1000-megawattových reaktorov. Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu a viceprezident Alí Akbar Sálehí v novembri povedal, že prvý z týchto reaktorov, ktorého výstavba sa už začala, by mal byť hotový do roku 2023. Následne by sa podľa jeho slov malo začať s výstavbou druhého, ktorý by mali uviesť do prevádzky v roku 2025.