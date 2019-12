FOTO Všetko bolo inak! Znásilnenie Češky migrantom má trhlinu: Túlenie v posteli a slová o láske

Na Facebooku sa našli fotografie údajného násilníka Petra Chiebuku s českou dievčinou z čias, keď ju mal v azylovom dome znásilňovať a mučiť. A obaja na tých fotografiách vyzerajú ako ten najzamilovanejší pár! Zdroj: FB/N. N. Jedenásť dní ju mal znásilňovať a surovo biť, z otroctva v jeho dome unikla len náhodou, keď sa dostala k mobilu a kontaktovala kamaráta z Francúzska. Tak aspoň Češka popísala hororovú skúsenosť s nigérijským migrantom Petrom Chiebukom, s ktorým si rok písala a on ju potom požiadal o ruku. Hneď nato za ním vyrazila do talianskeho mesta Padova.

O tomto prípade píše taliansky denník Il Matino di Padova aj Il Messagero. Taliansky exminister vnútra Matteo Salvini využil príležitosť skritizovať zástancov migračnej politike a prípad označil za „hnus“. Lenže teraz sa zdá, že údajná obeť všetkých oklamala. Na facebooku sa objavili fotografie Češky Nikoly, ktorá práve v čase, keď sa s ňou mali diať tie strašné veci, s Petrom Chiebukom trávila čas. 28. októbra, teda päť dní potom, čo ju polícia vyslobodila, dala na Facebook fotografie, ako s údajným násilníkom leží v posteli a on si opiera hlavu o jej rameno. „S mojou láskou, srdiečkom, miláčikom,“ napísala k fotke, na ktorej dokonca Petra Chiebuku označila. Paradox si všimlo už aj mnoho užívateľov Facebooku, ktorí fotky komentovali.

Zdroj: FB/N. N. Nikola si najprv pridala fotku s cestovným lístkom do Padovy, koncom novembra si už zase fotila spiatočný lístok do Česka. Tomu, že by pri svojom pobyte v Taliansku mala byť jedenásť dní väznená a znásilňovaná, nič nenasvedčuje. Ďalším variantom je, že Nikola nie je obeť, ktorú spomína talianska tlač. Nie je pravdepodobné, že by nigérijský migrant do Talianska prilákal dve Češky naraz a s jednou spokojne žil a druhú medzitým väznil, bil a znásilňoval. Zdroj: FB/N. N. Aký motív by však mala Nikola, aby takto krivo obvinila nevinného muža? Niečo by mohol naznačiť status z 27. novembra. V ňom sa totiž Nikola lámanou angličtinou sťažuje, že ju jej aktuálny priateľ podviedol. Spomínaného hriešnika označuje ako „Ebuka“, čo aj podľa predchádzajúcich príspevkov znie ako prezývka Petra Chiebuku. Zdroj: FB/N. N.

Vyhľadávala mužov s čiernou pleťou