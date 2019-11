Šarvátka v priamom prenose: VIDEO Známi novinári sa pobili počas rozhlasového vysielania

RIO DE JANEIRO - To, čo sa počas štvrtkového vysielania na jednej z brazílskych rozhlasových staníc stalo, si mnohí poslucháči nevedeli vysvetliť. Konverzácia medzi svetoznámym držiteľom Pulitzerovej ceny, novinárom Glennom Greenwaldom a konzervatívnym publicistom Augustom Nunesom sa odrazu strhla takým smerom, že to obidvaja nevydržali a pustili sa do seba.

Všetko sa to odohralo počas štvrtkového vysielania, ktorého súčasťou bol populárny novinár Glenn Greenwald, ktorý bol uprostred rozhovoru s konzervatívne založeným publicistom Augustom Nunesom. Situácia súvisela s napätou atmosférou v oblasti latinskoamerickej politickej situácie a tiež s tým, že Greenwald vedie život po boku svojho manžela Davida Mirandu, ktorý je politikom. Spolu vychovávajú aj deti.

Veja o momento em que @augustosnunes agride @ggreenwald ao vivo na @JovemPanNews. É um absurdo esse descontrole por parte de Nunes, que usou os filhos do Glenn para atacá-lo por causa de matérias da Vaza Jato pic.twitter.com/aJjODSxaZA — George Marques (@GeorgMarques) 7. novembra 2019

Nunes začal priamo vo vysielaní Greenwalda obviňovať z toho, že so svojím manželom zanedbávajú starostlivosť o deti, ktoré si spolu adoptovali. Šarvátka bola vysielaná na sociálnej sieti a aj na portáli YouTube a rýchlo sa stala virálnou záležitosťou.

Debata sa točila okolo Greenwaldovej rodiny

Publicista Nunes začal v priamom prenose od Greenwalda vyzvedať to, kto sa bude starať o jeho deti. "Kto sa o detí postará?" spýtal sa Nunes. "Zbabelec!" viackrát podráždene odpovedal Greenwald. "Vy ste zbabelec!" odvetil Nunes a čoraz viac sa prstami začal približovať ku Greenwaldovej tvári.

Následne sa začala fyzická prestrelka a strkanie, ktoré začal Nunes. Obaja muži následne vstali z kresiel. Nunes následne uštedril Greenwaldovi aj "ručnú" konfrontáciu v podobe facky. Situáciu museli zachraňovať ďalší muži z rádia, ktorí ich od seba museli dokonca oddeliť.

Krik a obviňovanie z fašizmu

"Chcem sa vás spýtať, či veríte tomu, že mladí sudcovia by mali vyšetrovať naše rodiny v kontexte toho, že majú vracať deti naspäť do detských domovov bez mám a otcov a žiadnou rodinou," spýtal sa podráždený Greenwald vo vysielaní Nunesa. "Veríte tomu?" zopakoval hlasno Greenwald. "Vidíte? On ani nevie identifikovať iróniu," poznamenal Nunes. "Povedal som iba, že jeho spoločník trávi celý svoj čas v Brazílii a celý svoj čas sa venuje odcudzenému materiálu a len som sa ho spýtal, kto sa postará o deti. To je celé," uzavrel Nunes. Greenwald ešte Nunes obvinil z homofóbie a jeho konanie nazval fašizmom.

Greenwald je dlhoročný kritik brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Niektorí politici požadujú, aby bol obvinený z trestného činu a bol deportovaný. Momentálne sa zdržiava v opevnenom dome, ktorý stražia ozbrojenci. Greenwald sa okrem iného dlhodobo venuje aj medializovaniu informácii o americkej vláde, s ktorými prišiel americký whistle-blower Edward Snowden. Kým ľavicové publikum sa zastalo Greenwalda, pravicové spektrum chválila Nunesa.