Ukrajina je diamant, tvrdí Zelenskyj: Vyžaduje si leštenie vo forme vnútorných reforiem

"A ja ako prezident zaručujem, že som pripravený chrániť každú investíciu, ktorú urobíte, každý cent, ktorý investujete do každého Ukrajinca," uviedol Zelenskyj pri príležitosti otvorenia Kyjevského medzinárodného ekonomického fóra. Prezident povedal, že občania sú hlavnou konkurenčnou výhodou Ukrajiny.

"Sú to ľudia, ktorí sú naším najväčším kapitálom. To je presne to, na čo sme na Ukrajine hrdí, čo nám dáva konkurenčnú výhodu, pretože moderná globálna ekonomika je v skutočnosti ekonomikou talentov. Hospodársky rast na celom svete sa odohráva najmä vďaka inováciám... a historické príklady ukazujú, že Ukrajinci sú pripravení stať sa priekopníkmi, Ukrajinci sú schopní nahliadnuť do budúcnosti a porozumieť potrebám zajtrajška," vyhlásil Zelenskyj a vyzval na investície do Ukrajincov a startupov.

Najatraktívnejší startup na planéte Zem

Zároveň poznamenal, že nová vláda chápe, čo musí urobiť, aby vytvorila priaznivejšie podmienky pre podniky. Okrem iného vyzval na rovnaké pravidlá hry pre podniky, očistu súdnictva, boj proti korupciu, digitalizáciu procesov, reformu vzdelávania v súlade s výzvami 21. storočia a prijímanie zákonov, ktoré sú dôležité pre hospodárstvo. Zelenskyj ďalej konštatoval, že Ukrajina je "jedným z najzaujímavejších a najatraktívnejších startupov na planéte Zem".

"Napodobňovali dôležitú reformu a budovali temný, nepriehľadný systém celých 28 rokov. Vieme to. Výsledkom je, že Ukrajina sa stala ekonomickým outsiderom. Nová ukrajinská vláda je však príliš ambiciózna na to, aby tolerovala takýto neatraktívny stav. A keď hovoria, že naše šance sú nízke, keď nás podceňujú, dáva nám to viac adrenalínu, odhodlania a sily na mocný ekonomický skok," dodal ukrajinský prezident.