Zamestnanci Googlu vyzývajú vedenie: Chcú, aby podporilo boj proti klimatickým zmenám

Zamestnanci spoločnosti Google

Zdroj: TASR/Stefan Rousseau/PA via AP

SAN FRANCISCO - Zamestnanci žiadajú spoločnosť Google, aby pripravila plán na dosiahnutie nulových emisií do roku 2030. Na online petícii, ktorú zverejnili v pondelok, sa nachádza viac ako tisíc podpisov. Pracovníci takisto vyzvali vedenie, aby odmietlo zmluvy, ktoré by podporovali ťažbu fosílnych palív a aby sa vyhli spolupráci s firmami zapojenými do utláčania migrantov.