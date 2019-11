Predsedom Dolnej snemovne britského parlamentu sa stal Lindsay Hoyle

Do boja o post predsedu Dolnej snemovne sa pôvodne zapojilo sedem kandidátov a o víťazovi sa rozhodlo až vo štvrtom kole hlasovania. Hoyle v ňom zvíťazil nad labouristom Chrisom Bryantom pomerom hlasov 325 : 213. Pri voľbe predsedu sa víťazom stáva kandidát, ktorý získa podporu minimálne 50 percent hlasujúcich poslancov. V prípade, že 50 percent nezíska žiadny z kandidátov, nasleduje ďalšie kolo.

V každom kole je podľa platných pravidiel vyradený kandidát s najnižším počtom hlasov i kandidáti, ktorí nezískajú päť percentný podiel hlasov potrebný na postup do ďalšieho kola. Lindsay Hoyle získal najviac hlasov v každom z prvých troch kôl, no nestačilo to na 50-percentnú väčšinu. O víťazovi preto rozhodlo až štvrté kolo.

Hoyle sa narodil v roku 1957 v meste Adlington v grófstve Lancashire v severozápadnej časti Anglicka. Za poslanca parlamentu bol po prvý raz zvolený v roku 1997 ako člen Labouristickej strany. Od roku 2010 zastával funkciu podpredsedu Dolnej snemovne.

Bercow z postu predsedu odstúpil 31. októbra. Do povedomia širokej verejnosti sa dostal najmä vďaka svojmu osobitému štýlu riadenia parlamentu počas ostrých diskusií britských poslancov o brexite. Britský parlament minulý týždeň schválil návrh premiéra Borisa Johnsona, na základe ktorého sa 12. decembra uskutočnia predčasné voľby. Parlament bude rozpustený 5. novembra, uvádza agentúra AP.