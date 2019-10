Roman (69) zjedol v poľskom obchode slivku v čokoláde: Nestačil sa čudovať, ako ho potrestali

Šesťdesiatdeväťročný Roman, bývalý príslušník poľského námorníctva, v júli v prímorskom letovisku Kolobrzeg zašiel do obchodu, kde sa predávajú sladkosti na váhu. Keď ochutnal slivku v čokoláde, všimol si ho jeden z členov ochrany obchodu a upozornil ho, že ide o krádež. Hoci Roman nakúpil iné veci a zaplatil za ne, odviedli ho strážcovia do neverejných častí obchodu a zavolali políciu.

Ochrancovia zákona si ho na ďalší deň pozvali na stanicu, kam ale nemohol prísť, pretože sa musel vrátiť do Štetína k lekárovi. Vraj to policajtom hovoril. Avšak pred niekoľkými dňami dostal list zo súdu v Kolobrzegu, v ktorom sa dočítal, že za to, že sa "dopustil krádeže cukrovinky v hodnote 40 grošov", sa v neprítomnosti odsudzuje na 20 hodín verejnoprospešných prác.

Zdroj: Getty Images

"Nemohol som tomu uveriť," povedal Roman. Tvrdí, že počas svojej kariéry v námorníctve oboplával celý svet a až v Poľsku sa dostal do takej absurdnej situácie.

Rozsudok nie je právoplatný a dôchodca sa proti nemu chce odvolať. Jeden advokát mu ponúkol bezplatnú právnu pomoc. Vec si vysvetľuje tak, že súd vydal verdikt automaticky a sudca si ani neprečítal údaje. V piatok poľské vrchné štátne zastupiteľstvo uviedlo, že tento "nápadne nespravodlivý rozsudok" napadne.

Hovorca súdu v Kolobrzegu Slawomir Przykucki ale tvrdí, že trest nie je až taký prísny a že pán Roman tiež mohol dostať pokutu 5000 zlotých (cca 1170 eur) alebo byť potrestaný 30-dňovým väzením. Nerozumie argumentom o nízkej spoločenskej škodlivosti činu, ktorého sa dôchodca dopustil.

Zdroj: Getty Images

"K páchateľom drobných krádeží sa v takýchto situáciách niekedy pristupuje ako k obetiam. Zlodej, ktorý má na svedomí hoci len drobné krádeže, zostáva zlodejom," tvrdí Przykucki. Pripomenul, že z pohľadu majiteľov obchodov nejde o maličkosť, pretože sa s takýmto správaním stretávajú každý deň.

Tento rok v septembri odišiel zo súdu v Štetíne s pokarhaním a príkazom zaplatiť súdne trovy 100 zlotých futbalový fanúšik, ktorý si na jar pred zápasom rozlúskol semienko slnečnice a šupku hodil na zem. Pri čine ho ale chytil policajt a dal mu pokutu 250 zlotých. Muž s tým nesúhlasil a išiel na súd. Sudkyňa uviedla, že keby každý obyvateľ Poľska vyhodil šupku zo slnečnice, "brodili by sme sa v odpadkoch, skôr teda v komposte, ak je reč o rozložiteľných šupkách slnečnicových semienok".