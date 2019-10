Protestujúci v Hongkongu sa vzopreli: Mali na tvárach masky kreslených postavičiek

Zhromaždenie protivládnych demonštrantov sa v piatok večer konalo pozdĺž liniek hongkonského metra a medzi účastníkmi bolo vidieť ľudí s maskou Medvedíka Pú alebo s maskou hnutia Anonymous, ktorá je vlastne podobou Angličana Guya Fawkesa. Bol to anglický vojak a vyznaním rímskokatolík, ktorý sa spolu s ďalšími pokúsil 5. novembra 1605 spáchať atentát na kráľa Jakuba I.

Protestujúci v Hongkongu zvolili bezstarostnú, veselú formu nesúhlasu s rozhodnutím hongkonskej vlády zakázať tvárové masky na zhromaždeniach. Vláda tvrdí, že sa takýmito opatreniami snaží zvládnuť chaos na protestoch. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová spresnila, že zákaz masiek, ktoré sa stali charakteristickým znakom protestov, má odradiť účastníkov od radikálneho konania. Protestujúci však tvrdia, že masky nosia zo strachu pred odplatou a tiež pre obavy, že ich totožnosť sa dozvie aj obrovská čínska štátna služba.

Masové protesty sa v Hongkongu začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali líderku Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície na protestoch, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.