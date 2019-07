Škandál: Lekár pomáhal pacientom 24 hodín bez oddychu, pre ich ohrozenie mu pozastavili licenciu

Britský lekár podľa rozsudku vystavil svojich pacientov riziku tým, že v niektoré dni nepretržite pracoval 24 hodín, aby dokázal financovať prestavbu svojho rodinného domu.

Doktor Bevan Hyder (47) si spojil 12-hodinové smeny a pracoval zároveň ako lekár i zástupca hlavného lekára. Keď to vyšlo najavo, tvrdil, že nie je unavený, ak odpracuje nelegálnych 24 hodín a že okrem toho potrebuje peniaze navyše na dostavbu svojho domu v hodnote 700-tisíc libier (cca 780-tisíc eur). Luxusná budova v Elthame v južnom Londýne už medzičasom nie je jeho rodinným domom, bola premenená na domov pre deväť zdravotne postihnutých dospelých.

Doktor Hyder, ktorý sa v roku 2004 vyškolil v Grenade a prišiel do Spojeného kráľovstva, má na štyri mesiace pozastavenú licenciu, keď ho dozorná rada uznala vinným z porušenia predpisov. Zdroj: Getty Images Generálna lekárska rada uviedla, že odchádzal z Crawley Hospital v západnom Sussexe až o 1 hodine 42 minútach ráno. Štvornásobný otec šiel do jednej z troch ďalších nemocníc, aby tam začal druhú zmenu. “Aj keď neexistujú nijaké dôkazy o skutočnej škode, ktorú by doctor Hyder spôsobil svojím konaním pacientom, predstavovala jeho práca neodôvodnené riziko pre bezpečnosť pacientov,” uviedla rada.

Hyder priznal, že rozširoval dom, podľa lekárskej rady však dôrazne a opakovane uvádzal, že to robil, aby pomohol viacerým pacientom, nie pre peniaze. Vraj vďaka svojmu striktnému cvičebnému režimu necítil únavu. Ktovie, čo by na také dlhé a nezákonné smeny povedali slovenskí lekári slúžiaci bežne 36 hodín denne.