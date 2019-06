Napätie neustáva: Iný incident so špionážnym dronom sa stal aj v máji, tvrdí Irán

Niekoľko dní po tom, čo Irán zostrelil iný americký dron, ktorý podľa tvrdení teheránskych predstaviteľov tiež prenikol do iránskeho vzdušného priestoru, Zaríf oznámil, že bezpilotné lietadlo typu MQ9 Reaper vyrobené v USA vniklo 26. mája do iránskeho vzdušného priestoru. Tento typ dronu je známy aj využívaním na vojenské letecké útoky.

More evidence—including encroachment of a MQ9 spy drone on 5/26, speedboat purchases & phone calls planning to attribute ship attacks to Iran—indicate #B_Team was moments away from trapping @realDonaldTrump into a war. Prudence prevented it, but #EconomicTerrorism brings tension. pic.twitter.com/LmWJTDvt2O