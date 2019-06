Šikana! Malá baletka (5) váži 23 kg, šokujúci list od krajskej rady: Dievčatko má nadváhu

Karis Anne Campbellová sa práve vrátila z dovolenky domov do Harlow v grófstve Essex, keď dostala list, v ktorom rada tvrdí, že jej dcéra Lexi má blízko k tomu, aby bola klasifikovaná ako obézna.

Je to hrozné

Päťročné dievčatko váži 23 kg a meria 112 cm, čo ju na stupnici BMI zaraďuje na hranicu zdravej hmotnosti. Karis, ktorá nepovedala Lexi o tomto liste, sa obáva, že by to mohlo poškodiť jej duševné zdravie. „Je to hrozné,“ uviedla dvojnásobná mama, ktorá má aj deväťmesačného syna Teddyho.

Zdroj: Facebook

Moja dcéra je vraj obézna

„Moje malé dievčatko je v nultom ročníku na základnej škole St. James v meste Harlow v Essexe,” uviedla rozhorčená Karis. „Pracovníci organizácie Essex Child and Family prišli do školy, aby odmerali a odvážili deti, ktoré v tomto roku dovŕšia šesť. Ak si vyhľadáte ich webovú stránku, majú tam graf,“ povedala mamička s tým, že do grafu zadáte všetky údaje a graf ukáže, či má vaše dieťa nadváhu. „Uviedli, že Lexi chýba len päť percent, aby bola posudzovaná ako obézna. Lexi má päť rokov, nemôže mať nadváhu, je veľmi vysoká na svoj vek a okrem toho chodí na balet, stále pobehuje a má veľa energie. Ak sa však dieťa náhodou dostane k takémuto oznámeniu a zistí, že má nadváhu, môže prestať jesť. Môže to preň byť fyzicky škodlivé. Veď sú to deti a majú svoje vlastné malé životy!"

Zdroj: Facebook

Karis teraz plánuje, že tento problém bude riešiť so školou. „Je to päťročné dievčatko, ako môžete povedať niečo také päťročnej? Nadváha je strašne nezdravá, ale taká istá je anorexia. Mali by sa zamerať na duševné zdravie detí! Myslím, že je to nechutné.”

Hovorca grófstva Essex uviedol: „Od krajskej rady v Essexe, podobne ako od všetkých miestnych úradov v Anglicku sa vyžaduje, aby realizovala Národný program merania detí (NCMP), v ktorom sa sleduje váha a výška detí v nultom ročníku a vo veku šesť rokov na základnej škole. Tento významný národný program nám pomáha sledovať trendy v miere nadváhy a obezity u detí v Anglicku a podporuje činnosť zameranú na podporu zdravého správania sa vzhľadom na oblasť telesnej hmotnosti. Úzko spolupracujeme s mnohými organizáciami, partnermi a školami v celom kraji na podpore detí a rodín pri výbere zdravého životného štýlu. NCMP je kľúčovou súčasťou spôsobu, akým hodnotíme, do akej miery naše kolektívne programy pomáhajú všetkým mladým ľuďom žiť zdravo a udržiavať si zdravú váhu.“