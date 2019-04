Absolútne desivé! Žena šla ohlásiť hromadné znásilnenie, sexuálne ju zneužil aj policajt

Zdroj: Facebook

ISLAMABÁD – Žena, ktorú v Pakistane znásilnili dvaja muži, šla ohlásiť na policajnú stanicu trestný čin, no rameno spravodlivosti sa vonkoncom nezachovalo podľa jej predstáv. Prosila o pomoc a vyšetrenie zločinu, ale stalo sa jej to najhoršie. Policajt ju vlákal do budovy, vraj na výsluch.