Maličký a mocný: Mexický narkobarón El Chapo znásilňoval dievčatká a vraždil členov rodiny

Guzmán žiada pre seba všetky ohľady, akoby nevedel, čo má na svedomí. Pravdupovediac, každý normálny človek by na také ukrutnosti najradšej zabudol. Vo svojom americkom sídle mal vybudovanú špeciálnu miestnosť so žliabkom v podlahe, kadiaľ odtekala krv mučených a vraždených obetí, aby sa potom dala miestnosť ľahšie vyčistiť. Jeden zo svedkov vypovedal, že El Chapov komplic Antonio „Jaguár“ Marrufo mal zasa preňho miestnosť s bielymi dlaždicami, ktorá bola zvukotesná, takže z nej neprenikol nijaký hluk. „Z toho domu nikto nevyšiel živý,“ povedal svedok.

Koľko hrozných myšlienok sa zrodilo v tejto hlave Zdroj: SITA Kolumbijský drogový kráľ Alex Cifuentes, ktorý spolu s El Chapom dva roky unikal pred spravodlivosťou skrývaním sa v horách Mexika, uviedol, že Guzmán pravidelne omamoval drogami a znásilňoval 13-ročné dievčatá.

Narkomilenky

Istá žena s prezývkou Babica Maria Guzmánovi bežne posielala fotografie dievčat, z ktorých si narkobarón za 5-tisíc dolárov vybral a potom mu ich dopravili do sídla v horách. Tam tieto „vitamíny“, ako ich nazýval, nadrogovali a El Chapo ich potom znásilňoval. Tvrdil, že mu to predlžuje život. Guzmánov advokát uviedol, že jeho klient popiera tieto obvinenia a dodal, že tvrdenia boli „príliš predpojaté a nespoľahlivé, aby ich súd prijal“. Tá istá žena bola údajne sprostredkovateľkou obchodov medzi Guzmánom a mexickým prezidentom Enriquem Peñom Nietom. Podľa jedného svedka prezident navrhol Guzmánovi zastavenie pátrania po ňom, ak za to dostane 250 miliónov dolárov. Guzmán sa zasmial, ponúkol mu 100 miliónov a ten vraj prijal. Prezident sa k tomuto svedectvu nevyjadril.

Guzmánova manželka Emma Coronel Zdroj: AP Photo/Mary Altaffer

Odpočúvaj v pokoji

Guzmán využíval zástupy svojich mileniek aj pri urýchlení svojich obchodov. Keď mu bola v pätách polícia, utekal od mileniek nahý. Jeho zákonitá manželka Emma Coronel o nich vedela a tolerovala ich. Guzmán zasa vedel všetko o nej vďaka softvéru Flexi-spy v počítači, ktorý používal pri špehovaní svojej manželky a žien, s ktorými mal pletky. A vďaka tomu mohla FBI predložiť na súde písomné dôkazy. Guzmán špehoval a odpočúval asi 50 ľudí, medzi nimi aj milenky. Keď skončili hovor, on ešte načúval, čo o ňom povedia. Ak to bolo lichotivé, zaplatil im liposukciu a iné skrášľovacie zákroky. Ale beda, ak sa o ňom vyjadrovali hanlivo!

Osud konkurencie

Istý svedok na súde opísal, že videl Guzmána surovo biť svoje obete, rivalov či obchodnú konkurenciu predtým, než ich zastrelil. „Brutálne ich tĺkol vyše troch hodín,“ rozprával trasúcim sa hlasom svedok. „Vyzerali ako handrové bábiky – všetky kosti dolámané, nemohli sa už ani pohnúť. A Guzmán ich ešte stále bil palicou i pištoľou.“ Potom ich ešte žijúcich odviezli do hôr, kde horela veľká vatra, Guzmán oboch preklial a strelil im do hlavy. Mŕtvoly hodil do ohňa, aby zahladil stopy. Tretí muž, ktorého mučil, bol viac mŕtvy ako živý, na tele mal odtlačky rozpálenej žehličky, nohy obhorené, košeľu prilepenú na krvavé mäso. Guzmán ho niekoľko dní väznil v drevenej debne. Potom ho jeho ľudia zaviezli na cintorín a spútaného hodili do jamy. Ešte lapal po dychu, ale oni ho zaživa zasypali.

Keď raz Guzmán potreboval svojho bratranca a ten zaklamal, že odcestoval, hoci bol v meste s milenkou, Guzmán ho chladnokrvne zastrelil. Do USA prepašoval len v štyroch svojich zásielkach 328 miliónov čiar kokaínu, čo je jedna čiara na každého obyvateľa USA. V roku 1994 vydal príkaz potopiť loď s 20 tonami kokaínu, aby unikol pobrežnej polícii. Guzmánov perfektne zorganizovaný útek z mexického väzenia s najvyšším stupňom stráženia bol kapitolou samou osebe od podrobných plánov väzenia cez vykopanie vyše kilometrového tunela a skonštruovanie špeciálneho motocykla, na ktorom El Chapo ušiel, až po podplatenie stráží a spojok. Nečudo, narkobarón sa predsa topil v peniazoch. Na jednom zo svojich sídel si dal vybudovať vlastnú zoo... K zvieratám sa správal s neskonalou láskou. Tento 1,64 cm vysoký gigant je dnes stredobodom jedného z najväčších procesov súdnej histórie. Uvidíme, aký bude mať záver.