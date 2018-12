Trump má rád Kim Čong-una a chce mu splniť želania, tvrdí juhokórejský prezident

SOUL - Americký prezident Donald Trump má "veľmi priateľský názor" na severokórejského vodcu Kim Čong-una a chce mu splniť všetky želania v prípade, že Kim uskutoční denuklearizáciu Kórejského polostrova. Po stretnutí s Trumpom to v nedeľu uviedol juhokórejský prezident Mun Če-in.

Severná Kórea od USA žiada bezpečnostné záruky i zrušenie medzinárodných sankcií, priblížila agentúra AP. Mun Če-in povedal, že Trump ho požiadal, aby zmienený odkaz severokórejskému vodcovi doručil, ak tento rok príde do Soulu, ako sľúbil. Juhokórejský prezident o stretnutí s Trumpom hovoril novinárom na palube lietadla, ktorým cestoval z Argentíny na Nový Zéland. S Trumpom sa Mun Če-in stretol popri summite skupiny G20, ktorý do soboty prebiehal v argentínskej metropole Buenos Aires.

"Prezident Trump ma požiadal, aby som (Kimovi) odovzdal tieto odkazy; má veľmi priateľský pohľad na predsedu Kim Čong-una a má ho rád. Dúfa, že spoločne s ním vykoná zvyšné dohody (vyplývajúce z ich júnového summitu v Singapure), takže umožní predsedovi Kim Čong-unovi získať, čo chce," povedal Mun Če-in.

Trump ešte vlani nazval Kima "raketovým mužíčkom" a vyhrážal sa, že jeho krajinu čaká "oheň a hnev", aké tento svet ešte nevidel, ak neprestane s testovaním jadrových rakiet. Jeho vzťahy so severokórejským lídrom sa však odvtedy výrazne zlepšili, vymenili si viacero podľa Trumpa "nádherných" listov, pričom v septembri už americký prezident Kima nazval "veľmi otvoreným" a "úžasným".

Juhokórejský prezident povedal, že na stretnutí s Trumpom sa zhodli, že návšteva severokórejského vodcu v Soule by zohrávala "veľmi pozitívnu úlohu" v rozhovoroch o jadrovom odzbrojovaní medzi KĽDR a USA. Mun Če-in však dodal, že je na Kim Čong-unovi či Soul do konca roka navštívi, pričom doposiaľ to zrejmé nie je.

Mun Če-in sa s Kim Čong-unom celkovo stretol tento rok už trikrát. Po treťom spoločnom septembrovom stretnutí v severokórejskej metropole Pchjongjang sa obaja lídri dohodli na Kimovej recipročnej návšteve v Soule, ktorá by sa mala uskutočniť ešte v tomto roku.

Pan Ki-mun vyzval Severnú Kóreu, aby urobila konkrétne kroky k denuklearizácii

Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzval severokórejského vodcu Kim Čong-una, aby urobil konkrétne kroky smerujúce k úplnej denuklearizácii a získaniu dôvery medzinárodného spoločenstva, ak chce zrušenie sankcií uvalených na jeho izolovanú krajinu.

Pan povedal v pondelok pre tlačovú agentúru Associated Press (AP), že po takmer štvrťstoročí neúspešných snáh "je načase" uskutočniť denuklearizáciu Severnej Kórey a že svet by túto príležitosť nemal premeškať.

Pan, ktorý je v Tokiu na podujatí Svetovej banky, doplnil, že jadrová kríza nie je prekonaná, aj keď sa Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) rozhodla pre dialóg, a že jej jadrové zbrane treba i tak preveriť.

Kim spôsobil vlani svojimi nukleárnymi a raketovými testami prudké zhoršenie napätia, ale tento rok sa náhle obrátil na Južnú Kóreu a Spojené štáty a dal im neurčitý záväzok, že vo svojej krajine zlikviduje jadrové zbrane.