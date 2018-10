Výhra pravicového populizmu v Brazílii: Novým prezidentom sa stal Jair Bolsonaro

Bolsonaro sa po výhre vo voľbách vyjadril, že bude rešpektovať ústavu a osobnú slobodu. "To je sľub, nie strany, nie plané slovo muža. Je to sľub Bohu," povedal podporovateľom v Riu de Janeiro. "Záväzok, ktorého som sa spolu s brazílskym ľudom ujal, bol vytvoriť slušnú vládu, oddanú krajine a ľuďom. A ja vám garantujem, že to urobím. Spolu zmeníme budúcnosť Brazílie," vyjadril sa tiež politik.

V Sao Paule zase Haddad svojim podporovateľom sľúbil, že bude vzdorovať. "Máme zodpovednosť postaviť sa do opozície, postaviť národné záujmy - záujmy všetkého brazílskeho ľudu - ponad ostatné," povedal.

Víťazstvo Jaira Bolsonara sa u jeho podporovateľov stretlo s búrlivými oslavami. Na ikonickej pláži Copacabana v Riu de Janeiro sa zišli tisícky ľudí a jeho úspech oslávili napríklad aj ohňostrojom. V Sao Paule podporovatelia trúbili na autách a davy oslavovali v uliciach. V meste došlo podľa niektorých správ k stretom medzi Bolsonarovými stúpencami a oponentmi.

Bolsonarovi zagratulovalo už viacero politikov zo zahraničia. Medzi nimi sú napríklad argentínsky prezident Mauricio Macri či americký prezident Donald Trump.

Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa

Bolsonarova výhra odzrkadľuje rozsiahlu nespokojnosť Brazílčanov s politikou v krajine po rokoch korupcie, oslabenej ekonomiky a nárastu násilia. Bolsonaro sľuboval navrátenie tradičných hodnôt do krajiny, boj s rozsiahlou kriminalitou či boj s korupciou. U kritikov však vyvolal obavy, že by jeho vláda mohla obmedziť občianske slobody a oslabiť brazílsku ústavu. Jeho homofóbne, rasistické a mizogýnne komentáre počas kampane aj pred ňou zase vyvolali obavy o práva menšín. Krátko po jeho zvolení ho niekoľko medzinárodných ľudskoprávnych organizácií vyzvalo, aby rešpektoval brazílsku demokraciu.

V kandidatúre v najpolarizujúcejších voľbách za posledné roky Bolsonaro nepoľavil ani napriek vážnym poraneniam, ktoré utrpel, keď ho počas predvolebného zhromaždenia pobodali. V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 7. októbra, získal 46 percent hlasov.