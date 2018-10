VIDEO Šialený manéver na dvojprúdovke: Za to, čo urobil vodič mercedesu, by mu mali zobrať vodičák!

Palubná kamera na vozidle autoškoly zachytila kurióznu, no zároveň veľmi nebezpečnú situáciu. Inštruktor Ben Moody sa viezol s dievčinou, ktorá si práve robí vodičák. Zrazu pred nimi na dvojprúdovej vozovke zastavil strieborný mercedes a vyhodil blikačky. Ešte že mala začínajúca vodička rýchle reakcie a stihla včas zabrzdiť.

Z auta následne vystúpila žena a vybrala z kufra jednu z tašiek. Potom otvorila ľavé zadné dvere a zdalo sa, že niečo rieši s dieťaťom, ktoré sedelo vo vnútri. Žena sa pritom dávala poriadne načas a očividne jej vôbec nedochádzalo, že blokuje premávku. Ani vodič si nerobil žiadne starosti s tým, že stojí uprostred cesty a nie na odstavnom pruhu.

Zdroj: Youtube/BRM Driving School Oxford

"Preboha, to čo robí? Toto naozaj nie je to správne miesto na státie!" okomentoval zábery Moody. Autoškola nemá šancu mercedes obísť, pretože v pravom pruhu je rušná premávka a zaradiť sa do nej je prakticky nemožné. Po zhruba minúte a pol sa to ale konečne podarí. "Nechápem to, ako mohol niekto len tak zastaviť na ceste kvôli taške?" zamýšľa sa nahlas inštruktor.

Zdroj: Youtube/BRM Driving School Oxford

Nie je známe, ako dlho tam auto stálo, ale naozaj to vyzeralo tak, že sa nikam neponáhľa a keby bolo pekne, hádam si na ceste jeho posádka spraví aj piknik. Mimochodom dievčina, ktorá mala v ten deň skúšku z autoškoly, uspela hneď na prvýkrát. Zrejme zavážilo aj to, že sa zareagovala pohotovo v rizikovej situácii.