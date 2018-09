Rusko pred štátmi OSN odmietlo obvinenia zo zasahovania do záležitostí iných štátov

Sergej Lavrov

Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew

NEW YORK - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku odsúdil "nepodložené obvinenia" zo zasahovania Ruska do vnútorných záležitostí iných štátov a kritizoval aj americkú politiku v Iráne, Sýrii a Venezuele. Informovala o tom agentúra AP.