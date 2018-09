VIDEO USA znova pod paľbou šialeného človeka: Brigádnička chladnokrvne zabila kolegov

Šerif v okrese Harford Jeffrey Gahler na tlačovej konferencii uviedol, že páchateľku neskôr identifikovali ako 26-ročnú Snochiu Moseleyovú z okresu Baltimore, ktorá v distribučnom sklade siete lekární Rite Aid pracovala ako brigádnička.

"Prišla do práce ako zvyčajne okolo 08.00 h (miestneho času) a o hodinu nato začala strieľať. Streľba sa začala pred budovou a pokračovala vnútri. Motív tohto nezmyselného činu zatiaľ nepoznáme," povedal podľa spravodajskej televízie NBC News Gahler. Podľa denníka New York Times mala Moseleyová pri sebe jedinú zbraň, a to pištoľ značky Glock kalibru deväť milimetrov, ktorú mala v legálnej držbe, a niekoľko zásobníkov.