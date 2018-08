Babička (87) z Brna zažila horor priamo vo vlastnej obývačke: VIDEO Invázia stovky netopierov

BRNO - Až 160 malých okrídlencov vletelo do spálne 87-ročnej seniorky z Brna. Malé netopiere si našli cestu do bytu cez otvorenú ventilačku. V novom prostredí sa im pravdepodobne zapáčilo, pretože ho vôbec nechceli opustiť.

Podľa telefonátu na linku 156 sa v byte 87-ročnej ženy usídlili netopiere a novoobjavený úkryt nechceli za žiadnu cenu opustiť. Informovala o tom brneská hovorkyňa mestskej polície na stránke Týdeník polície. Privolaná hliadka neverila svojim očiam. Do spálne na najvyššom poschodí panelového domu sa nasťahovalo viac ako 160 netopierov hvízdavých. Strážnici zavolali ošetrovateľom zo záchrannej stanice pri ZOO Brno, a tí vyrazili malým tvorom okamžite na pomoc. Spolu s odborníčkou postupne prehľadali celý byt a zdravé netopiere vypustili otvoreným oknom von.

"Zvieratá sa ukrývali nielen v záclonách a pod kobercom, ale tiež za obrazmi a nábytkom," uviedla Tereza Kadrnožková, hovorkyňa Mestkej polície Brno. Niektoré netopiere boli dehydrované, keďže v uzavretom priestore nemali prístup k vode. Ošetrovatelia ich preto uložili do prepravky a previezli do záchrannej stanice, kde sa o nich postarali a potom ich vypustili do voľnej prírody.

Odborníci upozorňujú, že nemusí ísť o ojedinelý prípad. Netopiere majú zrovna takzvané prelietavé obdobie, kedy spolu so svojimi mláďatami hľadajú miesto na zazimovanie. Veľké horúčavy a nedostatok vody ich núti vyhľadávať chladnejšie priestory, ktorými môžu byť aj byty. Netopier sa dokáže pretiahnuť aj veľmi úzkou štrbinou, problém pre neho teda nie je ani okno otvorené na ventiláciu. Podľa odborníkov je prevenciou zatvárať na večer, kedy netopiere lietajú, okná alebo používať siete do okien.