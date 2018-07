Politik si vzal život skokom z budovy: Nezniesol myšlienku, že zneuctil stranu

SOUL - Prominentný poslanec zapletený do korupčného škandálu spáchal samovraždu, oznámila to polícia. Šesťdesiatjedenročný juhokórejský zákonodarca Ro He-čchan bol trikrát zvolený za Stranu spravodlivosti, ktorá má teraz v 300-člennom Národnom zhromaždení päť kresiel.

Ro čelil podozrenie, že dostal 50 miliónov wonov (približne 37 800 eur) od blogera, ktorý je teraz súdený kvôli obvineniu, že sa na hlavnom juhokórejskom internetovom vyhľadávači dopúšťal manipulácie s verejnou mienkou. Informovala o tom dnes agentúra AFP.

„Drahí spoluobčania. Ospravedlňujem sa. Je to len moja chyba, a tak trestajte len mňa a naďalej podporujte Stranu spravodlivosti," napísal Ro v liste na rozlúčku, ktorý adresoval svojim spolustraníkom. Podľa polície politik skočil z budovy, v ktorej býval.

Peniaze prijal

V liste, ktorý nechal vo svojom byte v Soule, poslanec priznal, že peniaze od blogera prijal, ale neposkytol mu za ne žiadnu politickú výhodu, uviedla agentúra Jonhap. Roa podľa niektorých médií čakal výsluch na polícii.

Smrť reformne založeného politika, ktorý sa predtým angažoval v odboroch, vyvolala u mnohých Juhokórejčanov výraz účasti. Ľútosť vyjadril prezident Mun Če-in aj šéf komisie, ktorá ovplyvňovania verejnej mienky vyšetruje.

Vysoká miera samovrážd

Južná Kórea má v rámci rozvinutých krajín jednu z najvyšších mier samovrážd. V posledných rokoch z vlastnej vôle ukončila život množstvo vysoko postavených manažérov, K-popových hviezd a celebrít.

V roku 2009 spáchal samovraždu bývalý prezident Ro Mu-hjona. Skočil do rokliny počas vychádzky do hôr neďaleko svojho domu na juhovýchode krajiny. K činu ho zrejme viedol korupčný škandál, do ktorého bola zapletená jeho rodina.