VIDEO Dovolenka v Kalifornii sa zvrtla na nechutný horor: Žena v hrôze zutekala z hotela

Hayley Johnsenová sa s priateľom ubytovala v hoteli Palo Alto Inn v izbe za 300 dolárov za noc. Hneď sa vybrala do kúpeľne, aby si dopriala kúpeľ v horúcej vani. Po chvíli si na zemi všimla niečo, čo vyzeralo ako cukríky Tic Tac. Ale na rozdiel od nich sa to hýbalo. Vtom si žena uvedomila, že je to červík. A nie jeden, bolo ich tam niekoľko desiatok, ak nie stoviek a vyliezali priamo zo steny! Ako neskôr zistila, boli všade, dokonca aj v spálni.

WE PAID $300 FOR THIS ON A GOD DAMN MONDAY. IN ONE OF THE NICEST CITIES IN THE BAY AREA. pic.twitter.com/fR86V3Ytc5 — hayleyyjay (@hayleyyjay) 10 Ιουλίου 2018

Vydesená dievčina zakričala na priateľa, ktorý sa prišiel pozrieť, čo sa deje. Obaja sa vzápätí rýchlo obliekli, pobalili a utiekli preč. Keď sa následne sťažovali na recepcii, bolo im povedané, že môžu ísť do inej izby, ale peniaze im späť nevrátia. "Povedala som im, že tam v žiadnom prípade neostaneme. Bol to hazard so zdravím, chceli sme odtiaľ čo najrýchlejšie vypadnúť," povedala Hayley.

Zdroj: Facebook/Hayley Johnsen

Manažér hotela sa potom sám išiel pozrieť do izby, no tvrdil, že žiadnych červov nevidí. Nespokojných hostí nakoniec vzhľadom na to, že sa nevedeli dohodnúť, uprostred noci vykázal z hotela bez toho, aby dostali svoje peniaze späť.

Zdroj: Twitter/hayleyyjay ​

Johnsenová bola zúfalá a nemienila sa vzdať. Zavolala preto políciu. Hliadka po príchode na miesto potvrdila, že izba je zamorená a že ide o zdravotné riziko. Manažéra hotela ale nemohla nijako donútiť k tomu, aby bola dvojici poskytnutá refundácia. A tak Hayley o všetkom informovala na Twitteri, čo spôsobilo, že sa na stránke hotela začali okamžite množiť negatívne komentáre. Vďaka tomu sa nakoniec majiteľ hotela umúdril, dvojici sa ospravedlnil a peniaze vrátil.