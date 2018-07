Muž prišiel domov a zacítil smrad: V garáži sa mu naskytol pohľad, na ktorý do smrti nezabudne

Zdroj: CBS New York, Facebook

NEW JERSEY - Keď sa Kahali Johnson z Newarku v štáte New Jersey vrátil v pondelok o 20.50 domov, ucítil nezameniteľný zápach, ktorý ho viedol do garáže. Tam našiel svoju manželku Tamiku Hargraveovú (†39) a nemenovaného mechanika (†56) ležať vedľa seba mŕtvych. Vozidlu ešte stále bežal motor a miestnosť bola naplnená oxidom uhoľnatým. Ich smrť prešetruje polícia, no zatiaľ nenašla nič podozrivé a išlo pravdepodobne o nehodu.