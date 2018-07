Vládna kríza v Nemecku ohrozuje kurz eura: Ide do tuhého, v hre je aj hlava ministra

Hlavný index frankfurtskej akciovej burzy DAX krátko pred 10:00 strácal asi 1,3 percenta a pohyboval sa okolo 12.145 bodov. Jednotná európska mena voči doláru odpisuje 0,4 percenta na 1,1636 USD.

Spor ohľadom migračnej politiky

Spor Kresťanskosociálnej únie (CSU) so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) kancelárky Angely Merkelovej ohľadom migračnej politiky ohrozuje existenciu nemeckej vládnej koalície. Nemecký minister vnútra a šéf CSU Horst Seehofer, ktorý presadzuje sprísnenie migračnej politiky, v nedeľu prekvapivo ponúkol svoju rezignáciu.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Na akciový trh má podľa analytikov negatívny dopad tiež eskalácia obchodných sporov súvisiacich s colnými poplatkami, ktoré americký prezident Donald Trump zavádza na dovoz do Spojených štátov. Trump cez víkend prirovnal obchodné praktiky Európskej únie k obchodným praktikám Číny. „Európska únia je možná rovnako zlá ako Čína, len je menšia. Je hrozné, čo nám robia,“ povedal v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News.

Merkelová chce ustúpiť

Merkelovej strana vyjadrila ochotu urobiť ďalšie ústupky svojmu bavorskému koaličnému partnerovi v ostrom spore o azylovú politiku. Informuje o tom agentúra DPA. „Dúfame v dohodu na spoločnom postupe,“ uviedla CDU vo vyhlásení po krízovej schôdzke svojho predsedníctva v Berlíne. Schôdzka bola zameraná na diskusiu o hrozbe ministra vnútra Horsta Seehofera (CSU), že v priebehu troch dní rezignuje, ak pohraničná polícia nezačne vracať migrantov z hraníc.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader, File

Kým Seehofer sa snaží presadiť navracanie migrantov z nemeckých hraníc do toho štátu EÚ, kde boli zaregistrovaní, Merkelová trvá na tom, aby sa problém s migrantmi riešil na celoeurópskej úrovni. Ďalšia schôdzka vedenia CDU a CSU sa podľa informácií agentúry DPA uskutoční v pondelok o 17-tej v Berlíne a má sa na nej rozhodnúť aj o politickej budúcnosti Seehofera.

Vládu nechcú ohroziť

Bavorský premiér Markus Söder vyhlásil, že jeho strana nechce ohroziť stabilitu nemeckej vlády. Povedal to k sporom v nemeckej vládnej koalícii ohľadom migračnej politiky deň potom, čo šéf CSU Horst Seehofer ponúkol svoje funkcie. Rozhodnúť sa chce po dnešnom rokovaní strán a tiež po osobnom stretnutí s kancelárkou Angelou Merkelovou. Vedenie CDU dnes dalo najavo, že si želá udržanie koalície.

Söder poznamenal, že Seehoferova ponuka rezignácie bavorskú stranu prekvapil. „Je veľa možných kompromisov, vrátane niektorých, ktoré sme ponúkli na dosiahnutie riešenia my, a to je veľmi dôležité. A dúfame, že to je možné. Jedno je jasné: stabilita vlády nie je otázka pre nás,“ citovala bavorského premiéra agentúra Reuters.

Stúpenci Seehofera podporujú skôr Merkelovú

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer nemá vo svojom úsilí o národné riešenie v azylovej politike podporu väčšiny ani vo svojej vlastnej strane. Informuje o tom agentúra DPA. Podľa prieskumu verejnej mienky inštitútu Forsa, ktorého výsledky zverejnili v pondelok, podporuje 48 percent stúpencov CSU Seehofera, kým 49 percent podporuje pozíciu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej(Kresťanskodemokratická únia - CDU).

Viac než dve tretiny Nemcov (69 percent) si podľa prieskumu želajú európske riešenie azylovej politiky. V prípade prívržencov CDU je to 83 percent, v prípade Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) 85 percent, u Zelených 95 percent, v prípade Ľavice (Die Linke) 79 percent a v prípade Slobodnej demokratickej strany (FDP) 66 percent. Iba v prípade Alternatívy pre Nemecko (AfD) existuje výrazná podpora Seehoferovej pozície v podobe 88 percent. Kým Seehofer sa snaží presadiť návrat migrantov z nemeckých hraníc do toho štátu EÚ, kde boli zaregistrovaní, Merkelová trvá na tom, aby sa problém s migrantmi riešil na celoeurópskej úrovni.