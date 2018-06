Pokračovanie hrôzostrašnej reportáže o praktikách liečiteľov: Nútenie k rozvodu a zjavenie anjela

PRAHA/BRATISLAVA - V pondelok Česká televízia odvysielala ďalší diel o pražskom psychosomatickom inštitúte Aktip, ktorého terapeutka Lenka Krutilová pacientke radila, aby si našla milenca, a tvrdila, že rakovinu dokáže "vykadiť". Po tom, čo sa v máji objavila na obrazovkách prvá časť dokumentu Obchod so zdravím, ozvali sa jeho tvorcom ďalší ľudia, ktorí mali podobnú skúsenosť. Jedna zo žien uviedla, že dokonca samotná riaditeľka centra Jarmila Klímová na ňu tlačila, aby sa rozviedla. V inom prípade psychologička pacientke povedala, že za jej chrbtom vidí anjela.

Dokument Obchod so zdravím s podtitulom Infiltrácia, ktorý minulý mesiac odvysielala Česká televízia, ukazoval praktiky pražského centra alternatívnej medicíny Aktip zachytené skrytou kamerou. Terapeuti centra radili liečiť rakovinu detoxom alebo nájsť si milenca. Na inštitút sa sťažovali aj onkologickí pacienti, ktorým zamestnanci odporúčali nahradiť onkologickú liečbu psychoterapiou a potravinovými doplnkami.

Režisérka dokumentu Šárka Maixnerová spolu s infiltrátorkou Ivanou chceli podľa svojich slov poukázať na to, aby si ľudia dávali pozor, komu môžu dôverovať. Autorky okrem iného reagovali na množstvo sťažností na praktiky centra a rôzne vyšetrenia vykonávané necertifikovanými prístrojmi. Maixnerová rôznym správam o praktikách v týchto zariadeniach spočiatku veľmi neverila. "Ale keď mi potom infiltrátorka začala nosiť materiál, neverila som vlastným očiam," opísala vznik snímky režisérka.

"Dozvedela som sa, že som anjel, hrozí mi rakovina a mozgová obrna. A psychologička mi ako riešenie ponúkla, nech si nájdem milenca, alebo nech podstúpim detoxikáciu, po ktorej možno rakovinu doslova vykadiť," uviedla infiltrátorka Ivana, ktorá so skrytými kamerami ako pacientka centrum navštevovala.

Ďalšie príbehy

V pondelok Česká televízia ponúkla divákom ďalší diel Obchodu so zdravím doplnený o nové fakty. V ňom sa objavili príbehy ďalších, tentokrát skutočných pacientov, ktorí sa podelili s tvorcami o svoje zážitky z centra.

"Na prvom stretnutí mala pani Klímová nejaké papiere, sedela som tam asi hodinu a pol, stálo ma to niečo okolo dvoch tisíc korún," opísala herečka Petra Špalková, ktorá podľa portálu irozhlas.cz absolvovala tri alebo štyri sedenia. Po tom, čo jedno zrušila, ho musela uhradiť v plnej výške. To však nebolo ani zďaleka všetko. "Keď som prišla na to posledné sedenie, pani doktorka mi rýchlo povedala, nech sa rozvediem, že to nie je problém, že tradičná rodina nemá zmysel. A ďalšie sedenie môže prebehnúť až vo chvíli, keď podám žiadosť o rozvod," spomínala Špalková.

"Nepoznám nikoho, kto by chcel mať rakovinu, kto by si ju hýčkal, ako tvrdí pani doktorka Klímová alebo pani magistra Krutilová," upozornila onkologická pacientka Petra Pospíšilová, ktorá sa v centre liečila. Miluše Ketzlová si zase vypočula bizarné odporúčanie nájsť si milenca. "Priviedol ma tam partner, takže som neustále hľadala spojitosť, prečo práve ja by som si mala hľadať milenca, keď máme partnerský problém. Po roku a pol terapie ma partner opustil," komentovala výsledok liečby.

Svoju skúsenosť s Aktipom opísala aj novinárka Renata Kalenská, ktorá do centra prišla kvôli vážnym problémom s obličkami. "Spýtala som sa pani Klímovej, či by ma nevzala, a ona povedala áno. Myslím, že je fantastická manipulátorka. Potom som si trhala vlasy, aká som blbá. Okamžite sa jej podarilo ma presvedčiť, že transplantácia nie, tiež je pravda, že som ten názor strašne chcela počuť. Vysadila som lieky a liečila sa u nej," ľutovala Kalenská.

Podobne dopadla aj Ivana Šatrová. "Pani Klímovú mi odporučila pani Krutilová. Tá najprv povedala, že si ma vypočuje. Dozvedela som sa napríklad, že keď toto nebudem riešiť, som tam v štyridsiatich rokoch s rakovinou. Po pol hodine rozprávania povedala, že tam vidí niečo zásadnejšieho. Dramatickým hlasom mi oznámila, že za mnou vidí anjela," povedala.

Sťažnosti zametené pod koberec

Onkologické pacientky na praktiky centra upozorňovali už pred štyrmi rokmi. "Písala som na Českú lekársku komoru, oni si to vypočuli a povedali, že čo robí lekár vo svojom voľnom čase, s tým oni nemôžu nič urobiť. Mali sme pocit, že sa im vnucujeme, domnievali sme sa, že si z nás robia srandu," opísala reakciu na podnet jedna z nich. Komora ale podľa jej šéfa Milana Kubka môže postihovať iba lekára, a to tak, že mu zakážu činnosť. Poradenstvo v Aktipe by tak podľa neho mohli prevádzkovať aj naďalej. "Podobné zariadenia sa pohybujú v šedej zóne a Česká lekárska komora na ne nemá žiadny bič," uviedol podľa portálu idnes.cz Kubek.

Do prípadu sa však zainteresovalo české ministerstvo zdravotníctva, ktoré podalo podnet na magistrát, Českú lekársku komoru aj Štátny ústav pre kontrolu liečiť na prešetrenie postupov v Aktipe. "Takéto konanie je minimálne v rozpore s dobrými mravmi a je otázka, či aj v rozpore so zákonom. A to sa ukáže. Ak áno, potom zariadenie musí niesť zodpovednosť " uviedol minister Adam Vojtěch.

Ľady sa pohli

Po odvysielaní prvého dokumentu sa centrum zbavilo terapeutky Lenky Krutilovej, ktorá opisovala pacientkam svoje skúsenosti s "vykadením" rakoviny. Ukázalo sa totiž, že nevyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, ako tvrdila, a titul magister tak používala neoprávnene. Z webových stránok Aktipu zmizol aj ďalší rad terapeutov a navyše ubudlo aj klientov. Riaditeľka Klímová vymenila slovo terapia za poradenská činnosť. Režisérka však už chystá ďalší film, pretože je presvedčená, že podobné metódy používajú aj iné kliniky.