Diskusia o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane ukončila rokovací deň

Nezaradený poslanec Jozef Mihál v tejto súvislosti vyzval na zavedenie daňového mixu. Chyba je podľa neho v tom, že podielové dane sú naviazané výlučne len na výber dane z príjmu fyzických osôb. "Mne je sympatické, že by sa mali znížiť dane fyzických osôb, sám po tom volám. Ale na druhej strane sú tu samosprávy. Na ktorú stranu sa teraz máte prikloniť? Ja by som sa najradšej priklonil na obidve," skonštatoval. Riešenie, pri ktorom by obe strany boli spokojné, by podľa neho bolo vtedy, keď sa spustí aj projekt zmeny systému podielových daní.

Jedna z predkladateliek návrhu zákona, poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) podotkla, že daňový mix by znamenal, že príjmy samospráv by boli na úrovni daňových príjmov štátu. "Tí, ktorí si to prepočítali, aj starostovia, tak veľmi nechcú ten daňový mix," vyhlásila.

Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala od budúceho roka zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Počíta s tým návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorý je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní. Tento návrh kritizovali samosprávy s tým, že im to spôsobí výpadok príjmov.

Poslanci sa popoludní venovali aj návrhu Smeru-SD, aby sa od budúceho roka zvýšila suma rodičovského príspevku. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, pôjde o nárast zo súčasných 220,70 eura na 370 eur. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýši o 50 eur na 270 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodičovskom príspevku.

Poslanci majú v stredu pokračovať diskusiou o návrhu na zriadenie Fondu na podporu športu z dielne koaličných poslancov. Návrh je súčasťou novelizácie zákona o športe. Cieľom je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí.