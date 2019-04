Obchod desaťročia! Ficovci sa zbavili majetku: FOTO Šéf Smeru predal svoju luxusnú chatu

Zrejme najznámejšie rekreačné sídlo na Slovensku, ktoré dlhé roky vlastnil šéf najsilnejšej koaličnej strany, zmenilo majiteľa. Robert Fico predal svoju chatu v Malých Levároch. Chata, ktorá pripomína skôr rodinný dom, nepatrí manželom už pár týždňov.

Šéf Smeru predal luxusnú chatu

Robert Fico s manželkou predali chatu 28. marca tohto roka. Vyplýva to z údajov z katastra. Majiteľom sa stal Zdenek Jedlička a Lívia Jedličková. Jedlička vlastní v okolí ešte jednu chatu. Chatu kúpili manželia Ficovci v roku 2000. Odvtedy prešla mnohými rekonštrukciami a dnes vyzerá skôr ako honosný rodinný dom, než obyčajná rekreačná chata. Chata je situovaný pri veľkom jazere. Nehnuteľnosť sme navštívili. Zdá sa, že si noví majitelia chceli dať chalupu do poriadku. Na mieste bola upratovacia čata, ktorá sa o chatu starala.

Predaj chaty nastal krátko na to, ako Ladislava Bašternáka odsúdili na päť rokov väzenia. Ako prvý na to upozornil týždenník Plus 7 dní. Okrem iného prepadol Bašternákovi aj majetok. Jediné, čo ostalo v jeho vlastníctve bol práve dom v luxusnom komplexe Bonaparte, v ktorom býva Fico s manželkou. Šéf SMeru a bývalý premiér bol dlhé roky kritizovaný, že býva v byte kriminálnika. Platil polovičný nájom, zhruba 2600 eur mesačne plus 200 eur energie. Svojimi výrokmi si dlho odporoval a z bytu sa vysťahovať nechcel. V čase, keď súd o Bašternákovi rozhodoval, Fico na jednej z tlačoviek povedal, že sa odsťahuje až keď ho právoplatne odsúdia.

Fico už nemá čas, štát rozhodol za neho

V polovici marca sa tak stalo, no Fico v byte ešte stále býva. Bašternák byt prenajímal Ficovi od roku 2012. Zdá sa však, že ani odsúdenie kontroverzného podnikateľa ho neprinútilo odsťahovať sa. Novinárom opakovane hovoril, že bývanie je jeho vec, už si niečo hľadá, ale je to jeho vec a svoje bývanie si porieši sám. „Dajte mi čas,“ uviedol na jednej z tlačoviek.

Zdá sa, že ho čas dobehol. Byt totiž prepadol štátu a momentálne sa čaká na to, kým sa oficiálne zverejni meno konkurzného správcu majetku. Byt totiž pôjde do dražby a záujemcovia si ho budú môcť kúpiť. Záujem o Ficov, resp. Bašternákov byt prejavil aj líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý chcel z bytu spraviť múzeum korupcie. Po predaji chaty sa špekuluje, či ju manželia predali, aby získali financie na kúpu ich nového bytu alebo domu.

S otázkami prečo sa Fico rozhodol chatu predať, sme oslovili tlačové oddelenie Smeru. Zatiaľ neodpovedali.

Problém s rozlohou

Okolo luxusnej chaty v lokalite Rudava v okrese Malacky boli v minulosti isté nezrovnalosti. Chatu manželia vlastnia od roku 2000 a zaplatili za ňu 800-tisíc korún, čo je v prepočte zhruba 26 500 eur. Chata prešla postupne rozsiahlou renováciou a z rekreačnej chaty sa stal dvojposchodový murovaný dom.

Takmer pred desiatimi rokmi si však podľa všetkého manželia nesplnili povinnosť a do katastra nezapísali informáciu o zmene rozlohy. Pozemok mal v čase kúpy 93 metrov štvorcových, po prestavne zhruba o 60 viac. Dodnes však v katastri figuruje pôvodný údaj. Súčasná cena luxusnej chaty by sa mohla pohybovať okolo 100-tisíc eur.

Bašternákov byt už má konkurzného správcu

Ficov byt, ktorý ešte stále vlastní Bašternák, tak prepadne štátu. V prípade prepadnutia majetka právoplatne odsúdeného podnikateľa už Okresný úrad v Bratislave ustanovil správcu konkurznej podstaty. Začiatok apríla bolo vo veci konkurzného konania okresnému súdu doručené oznámenie úradu o ustanovení konkurzného správcu. Všetky vydané rozhodnutia budú zverejnené v Obchodnom vestníku, kde je možné nahliadnuť.

„Preto do momentu rozhodnutia a následného zverejnenia v OV SR nebude OS Bratislava I svoje úkony ani akékoľvek informácie v uvedenej právnej veci zverejňovať iným spôsobom, najmä z dôvodu ochrany procesných práv účastníkov konania,“ zdôraznil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Cena Bašternákovho luxusného bytu, v ktorom Fico s manželkou býva, sa odhaduje na 1,2 milióna eur. Byt pôjde do dražby a uchádzači o jeho kúpu si ho budú môcť prísť pozrieť osobne.

Kauza Bašternák

Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho KS v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať by si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Podnikateľ sa sám prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody. Najskôr bol Bašternák v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Po niekoľkých dňoch ho 26. marca premiestnili do väzenia v Dubnici nad Váhom.Bašternák za posledné dva mesiace prepísal viaceré nehnuteľnosti na manželku.

Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave. Prevody majetku Bašternáka predtým, ako prepadol štátu, však možno podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála napadnúť. „Pozreli sme sa už na to, aké sú možnosti, musí byť vymenovaný správca a už je to v rukách správcu,“ doplnil nedávno Gál.