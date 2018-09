Zakopali vojnovú sekeru: FOTO Šéf SNS Danko prekvapil Erika Tomáša

BRATISLAVA - Časy sa menia! Slovenskí politici si občas zvyknú skočiť "do vlasov" a navzájom sa slovne podpichnúť tak, že si potom nevedia prísť na meno. Práve kamarátke vzťahy medzi sebou nepestovali ani predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko a poslanec za Smer Erik Tomáš. Ešte minulý rok mal každý k počíňaniu toho druhého výhrady, no zdá sa, že minulosť je už len minulosťou.

Vlani vo februári, keď Erik Tomáš ešte pôsobil aj ako mediálny poradca vtedajšieho premiéra Roberta Fica, sa o ňom Andrej Danko v rozhovore pre Topky vyjadril: "On len ukazuje svoju opodstatnenosť a je schopný akýchkoľvek mediálnych ťahov len preto, aby urobil svoju prácu. Tá drzosť, čo si on dovoľuje, aj teraz v sobotu v jednom denníku, keď mi povie, že by nebozkával výložky. Ja by som zase nepil vodu z Dunaja. Erik Tomáš je zapletený do rôznych mediálnych atakov vyvinutých k mojej osobe."

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Andrej Danko na adresu Erika Tomáša ešte predtým povedal, že to nie je človek, s ktorým by chcel spolupracovať a dokonca ho označil za púšťača informácií bulváru a opozícii. Tomáš sa proti týmto obvineniam bránil slovami, že mu záleží na stabilite koalície a nikdy by neurobil žiadny krok, ktorý by ju narušil. Tvrdil, že žiadnu antikampaň voči Dankovi nerobil a všetko sú to iba klebety. V tomto vypätom období to rozhodne nevyzeralo, že si by práve oni dvaja mohli v budúcnosti padnúť do náručia.

Po roku a pol sa však zdá, že vzťahy medzi Andrejom Dankom a Erikom Tomášom nabrali úplne iný kurz. Svedčiť o tom by mohla fotografia, ktorú dnes zavesil smerácky poslanec na sociálnu sieť. "Takúto krásnu valašku mi daroval predseda parlamentu Andrej Danko so slovami “takéto dary dávam len priateľom”. Veľmi si vážim toto jeho gesto," pochválil sa Erik Tomáš vo svojom statuse na Facebooku.