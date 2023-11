Obavy sú iba projekcie našej mysle. Vesmír ti dá to, čo chceš, ale zároveň pošle prekážky do cesty za cieľom

Majself a syn Nikolas

PODCAST - Ako rozmýšľaš, taký si. Prezradil v Topky podcaste známy raper Majself, ktorý zavítal na rozhovor aj so svojim synom Nikolasom. Dlhšiu dobu sa obával budúcnosti, ale začal s tým pracovať. Syn sa mu narodil v mladom veku, a preto sa musel obracať. Porozprával o tom, prečo raperi hrešia, čo pre neho znamená rodina aj to, pre čo žije.

Dal som do toho všetko a splnil som si sen. Živím sa tým, čo ma baví, hovorí v Topky podcaste známy slovenský raper Majself. Je oddaný hudbe, no napriek tomu si vždy nájde čas na svoju rodinu, ktorá ho vždy podržala v ťažkých chvíľach. Majself má so svojim synom skôr kamarátsky vzťah a potvrdil to aj Nikolas. Dokonca spolu rozoberajú aj rôzne životné problémy a situácie. Otec fandí synovi vo futbale, syn otcovi v hudbe. Pozrite a vypočujte si Topky podcast a dozviete sa viac!

TOPKY PODCAST nájdete na Youtube ZoznamTV aj na audio platformách:

ANCHOR.FM SPOTIFY APPLE PODCASTS

Dajte nám, prosím, ODBER (SUBSCRIBE) alebo FOLLOW na Spotify alebo Apple podcasts a vypočujte si nový TOPKY PODCAST ako prví. Ďakujeme.