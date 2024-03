KDH chce presadiť, aby sa príspevok na opatrovanie nekrátil: Plánuje zvolať okrúhly stôl

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Príspevok na opatrovanie by sa pre opatrovateľa nemal krátiť. Uviedla to v utorok na brífingu Martina Holečková, predsedníčka poslaneckého klubu opozičného KDH. Kresťanskí demokrati preto podľa nej plánujú na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR predložiť príslušný legislatívny návrh. KDH zároveň už začiatkom budúceho týždňa plánuje k problematike odľahčovacej služby zvolať tzv. okrúhly stôl.

Martina Holečková (KDH): Zurian nám dostatočne neodpovedal na otázky (Zdroj: Topky/Maarty)

"Na ďalšiu schôdzu pripravujeme návrh, ktorý by mohol pomôcť domácim opatrovateľom, aby sa príspevok na opatrovanie nekrátil. V súčasnosti je to tak, že pokiaľ osoba - opatrovateľ zarába viac ako 2,5-násobok životného minima, tak sa príspevok na opatrovanie kráti. Myslíme si, že je to nespravodlivé," priblížila.

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Obrovským problémom je podľa nej nefungujúca odľahčovacia služba, ktorá je v súčasnosti v kompetencii miest a obcí a má pomáhať opatrovateľovi s opatrovaným, ak má opatrovateľ napríklad zdravotné problémy alebo potrebuje oddych.

"Rozhodli sme sa preto budúci týždeň v pondelok (25. 3.) zorganizovať okrúhly stôl k tejto téme, teda k odľahčovacej službe, na ktorý pozývame zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, zástupcov všetkých parlamentných strán, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisárku pre osoby s ŤZP, organizácie venujúce sa tejto problematike, ale aj zástupcov ZMOS-u, Únie miest Slovenska, ako aj zástupcov SK8. Účasť prisľúbil aj podpredseda českej vlády a český minister práce Marian Jurečka," dodala Holečková.