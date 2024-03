Pre Slovensko sú kľúčové energetická bezpečnosť a stabilita dodávok plynu, tvrdí Kamil Šaško

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

VIDEO Šaško na Rade EÚ o stabilite dodávok plynu pre Slovensko

Šaško na Rade EÚ o stabilite dodávok plynu pre Slovensko (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Šaško potvrdil, že Rada ministrov sa venovala predovšetkým otázkam energetickej bezpečnosti a stability dodávok plynu pre budúcu zimu. Ministri schválili nové odporúčanie Európske komisie, ktoré umožní naďalej sledovať znižovanie spotreby plynu, a diskutovali o opatreniach, ako zabezpečiť čo najväčšiu autonómiu EÚ pri dodávkach energií.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z pohľadu Slovenska ocenil najmä rokovania o bezpečnosti dodávok a stabilite prepravných trás energonosičov. "Pre nás je absolútne kľúčovou témou to, akým spôsobom budeme spoločne reagovať v situácii, keď by došlo k ukončeniu kontraktu na prepravu plynu medzi Ukrajinou a Ruskom," vysvetlil. Dohoda medzi oboma krajinami platí do konca roku 2024.Šaško spresnil, že diverzifikácia dodávateľov a znižovanie spotreby sú dôležité, ale Slovensko potrebuje zabezpečiť prísun plynu do krajiny. To bude mať podľa neho vplyv aj na stabilitu cien energií počas nadchádzajúcej zimy.

Eurokomisia vyzvala členské krajiny EÚ, aby čo najrýchlejšie naplnili svoje zásobníky plynu. Šaško spresnil, že v prípade Slovenska sú zásobníky začiatkom marca naplnené zhruba na 70 percent."Je to dôležitá téma, ale my aj preto potrebujeme zabezpečiť ďalší tok plynu a paralelne s tým musí ísť aj diverzifikácia trás a tiež ďalšie znižovanie spotreby, kde si myslím, že ako krajina sme už urobili veľa," povedal.V prípade, že by sa Ukrajina s Ruskom nedohodli na tranzite plynu, Šaško upozornil, že v hre je viacero scenárov. Zároveň spresnil, že Slovensko túto situáciu už teraz aktívne rieši.

Pre Slovensko sú dôležité aj diskusie o flexibilite

Privítal aj diskusie o odstraňovaní prekážok na vnútornom trhu EÚ, kde Slovensko a iné členské krajiny eurobloku bez prístupu k LNG terminálom poukázali, že nechcú byť zaťažené zbytočnými poplatkami za skladovanie skvapalneného plynu.Zdôraznil, že pre Slovensko sú dôležité aj diskusie o flexibilite pri podpore obnoviteľných zdrojov energie, čo rieši aj slovenská vláda. Dôležité je to jednak pre zaistenie dodatočných finančných zdrojov, a jednak pre zjednodušenie regulačných pravidiel na európskej a národnej úrovni."Ak sa tejto výzve nebudeme dostatočne venovať, celá dekarbonizácia ekonomiky môže byť oveľa komplikovanejšia," opísal situáciu.