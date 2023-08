Dvorec Arthura Ashea (Zdroj: SITA/AP/Frank Franklin II)

BRATISLAVA - Či sa nám to páči alebo nie, tenisová sezóna sa pomaly, ale isto prehupla do svojej záverečnej tretiny. V pondelok 28. augusta štartuje US Open a my veríme, že ponúkne opäť raz prvotriedne športové divadlo a dva týždne absolútne fantastického tenisu.