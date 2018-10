Pravda o lesnej apokalypse v Tatrách: Lykožrút je len zámienka na ťažbu v chránených územiach

BANSKÁ BYSTRICA – Najnovšia analýza odborníkov zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a Slovenskej akadémie vied (SAV) z bezzásahových lokalít na Slovensku popiera názory, že najprísnejšie chránené územia sú príčinou rozpadu smrečín. Rezervácie nie sú významným zdrojom lykožrútovej kalamity. Konštatovalo to v piatok na tlačovej besede vedenie ŠOP SR v Banskej Bystrici.

Podľa námestníka generálneho riaditeľa pre ochranu prírody ŠOP SR Petra Baláža s Ústavom ekológie lesa SAV analyzovali vzťah medzi odumieraním smrekových porastov a bezzásahovými územiami v 117 rezerváciách a ich okolí na Slovensku. Len v deviatich prípadoch sa preukázalo, že odumieranie začalo priamo v rezervácii. Až v 72 prípadoch sa však ukázalo, že odumieranie smreka začalo mimo rezervácie, a teda v lesných porastoch, kde nie sú zásadné obmedzenia. Následne sa rozšírilo do okolia, neraz aj do bezzásahového územia. V 36 prípadoch nebolo možné zdroj jednoznačne určiť.

"Zdôrazňujem, že ide o analýzu vypracovanú vedcami, postavenú na údajoch zverejňovaných lesníckymi inštitúciami, preto nemôže byť pochybnosť o jej objektívnosti," vyhlásil generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda. Na analýze vzťahu medzi bezzásahovým princípom a rozpadom smreka začali odborníci zo SAV a ŠOP SR pracovať minulý rok. Sústredili sa na lokality, v ktorých prevláda smrek a zároveň stromy spĺňajú vhodný vek pre lykožrúta smrekového.

"Následne sme analyzovali odumieranie lesných porastov v rezerváciách a v ich okolí po jednotlivých rokoch od 2006 do 2017. Zdrojom informácie o zdravotnom stave lesných porastov boli verejne dostupné údaje z Národného lesníckeho centra," doplnil Baláž. "Som presvedčený, že analýza je dostatočným argumentom na to, aby už skončilo obviňovanie ochrany prírody zo súčasnej situácie s podkôrnikovou kalamitou. Dúfame, že takéto tvrdenia konečne upadnú do kategórie prekonaných mylných dogiem," dodal.

Ako zdôraznil Lakanda, výsledky analýzy sú dôležité práve dnes v súvislosti s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má výrazným spôsobom posilniť nielen ochranu národných parkov, ale i celkovú ochranu prírody na Slovensku. Novelu nedávno predstavilo ministerstvo životného prostredia a v súčasnosti je v legislatívnom procese. "A ako vždy, keď je na stole konkrétny a dobrý zákon, ako zvýšiť ochranu národných parkov a celkovo posilniť ochranu prírody na Slovensku, začala rezonovať téma lykožrút," poznamenal Lakanda.