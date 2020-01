FOTO V Petrovciach niekto vypustil do potoka odpad zo skládky: Polícia pátra po páchateľovi

PETROVCE - Z retenčných nádrží skládky v obci Petrovce v okrese Vranov nad Topľou, ktoré slúžia na priesakovú vodu, neznámy páchateľ vypustil mimo samotný areál skládky časť ich obsahu do voľného priestranstva. Polícia na sociálnej sieti informovala, že zatiaľ nie je známe, akým spôsobom a za pomoci akého zariadenia tak doposiaľ neznámy páchateľ urobil.

Vytečený obsah sa takto dostal do koryta potoka Stráň ústiaceho do rieky Topľa, následkom čoho sa voda v potoku zafarbila do tmavohneda až čierna. Došlo aj k úhynu presne nezisteného počtu rýb.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Páchateľ takto podľa polície neoprávnene nakladal s odpadovou vodou, konal v rozpore s ustanoveniami zákona o vodách a spôsobil nebezpečenstvo vzniku značnej škody. "V tejto veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin porušovania ochrany vôd a ovzdušia. V prípade prebiehajú potrebné procesné úkony," dodáva polícia.