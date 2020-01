Policajti varujú majiteľov áut: Svoje veci si v nich rozhodne nenechávajte

Približuje, že ku krádežiam dochádza pred materskými školami, a to najmä v ranných a poobedňajších hodinách. "Ponechané veci v aute vzbudzujú pozornosť potenciálnych zlodejov," hovorí Martiniaková. Hovorkyňa vysvetľuje, že zlodeji využijú čas, keď dospelý odprevadí deti do školy a z auta mu odcudzia veci. Na vykradnutie auta im stačí len pár minút.

Polícia umiestnila do škôl viaceré oznamy a plagáty vyzývajúce na ostražitosť pred zlodejmi. "Na miestach, kde došlo ku krádežiam pravidelne vykonávajú zvýšenú hliadkovú službu," uviedla Martiniaková. Polícia pripomína, že pri odchode z parkoviska by mal majiteľ auta zatvoriť všetky okná, zamknúť ho a presvedčiť sa o tom. Ďalej radí, aby pri každom, aj krátkodobom opustení auta si z neho vodiči vzali všetky cenné veci. Ľudia by nemali na sedadlách nechávať veci, ktoré môžu pútať pozornosť.

"Po vystúpení z auta neprekladajte cenné veci, tašky s notebookmi, dámske kabelky a pánske príručné tašky s peňaženkami, platobnými kartami, mobilnými telefónmi a dokladmi do kufra auta," poznamenali policajti. V odkladacej skrinke by si tiež vodiči nemali podľa polície nechávať odložené doklady, náhradné kľúče či iné dôležité veci.