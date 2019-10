FOTO Pri Strážskom sa zrútila časť mosta: Na to, že sa s ním niečo deje, upozornil jeden z občanov

STRÁŽSKE - Tak tomu sa hovorí šťastie! Košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v pondelok informovala, že medzi obcou Krivošťany a mestom Strážke sa zrútila časť mosta. Pri udalosti ale nikto neutrpel zranenia. Polícia miesto úplne uzavrela. Na to, že sa most prehýba, starostu upozornil jeden z občanov.

Ako uviedla hovorkyňa, v časti mosta, ktorá sa zrútila do rieky, sa nikto v osudnom okamihu nenachádzal. "Polícia dala príkaz na úplnú uzávierku mosta a o jeho ďalšej budúcnosti rozhodne statik. Obchádzka vedie cez mesto Michalovce," dodala.

Dopravný servis Zelená vlna na Twitteri uvádza, že spomínaná obchádzka má až 30 kilometrov.

#POZOR v Strážskom - Krivošťanoch na moste spadol chodník do Laborca, cesta je neprejazdná, obchádzka vedie cez Michalovce a má 30 km — Zelená vlna (@zelenavlna) 14. októbra 2019

Problém videli aj laici

Primátor mesta Vladimír Dunajčák sa vyjadril, že o tom, že sa s mostom niečo deje, ho prišiel v pondelok ráno na mestský úrad informovať jeden z obyvateľov. Most sa mal prehýbať.

"Ja som za krátku chvíľu prišiel na most s prednostom. Videli sme, aj ako laici, že je to pomerne vážne. Snažili sme sa spojiť s Košickým samosprávnym krajom, nedarilo sa nám. Tak sme sa spojili so Slovenskou správou ciest, ktorá promptne, dá sa povedať, poslala človeka s tým, že povedala, že sem musí prísť mostár, aby sa k tomu vyjadril," doplnil s tým, že o spadnutí časti mosta pod chodníkom sa dozvedel o 10.50 h.

Zasadať bude krízový štáb

K nehode má podľa slov starostu v popoludňajších hodinách zasadnúť krízový štáb. Ako však poznamenal, všetko nasvedčuje tomu, že most "nejaký čas" prejazdný nebude.

V Krivošťanoch žije podľa Dunajčákových slov približne 150 až 180 obyvateľov, ktorým sa po uzavretí úseku poriadne predĺži cesta. Stavbu mosta odhaduje starosta na roky 1952 – 1953.

Pozrite si zábery z miesta

