Finančná správa je v šoku: Pri Piešťanoch našli najväčšiu výrobňu nelegálnych cigariet

„Prvýkrát sa našla takáto veľká výrobňa v strednej Európe,“ povedal riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó s tým, že cigarety smerovali prevažne do Nemecka a Spojeného kráľovstva. Škody na daniach by podľa neho v tomto prípade predstavovali milióny eur. „Nechcem teraz špekulovať, či by to bolo viac alebo menej ako 10 miliónov eur,“ uviedol. Výrobňu popísal ako špičkovo zariadenú. Dodal, že so zadržanými momentálne vykonávajú procesné úkony.

Do akcie bolo podľa Makóa nasadených 80 ľudí KÚFS. Na hraničnom priechode zaistili kamión, ktorý mieril do Rumunska po náklad tabaku. Materiál mal doviezť do Veľkých Kostolian. Tam colníci zadržali 47 sedem ľudí, konkrétne Moldavcov, Rumunov a Ukrajincov a objavili tri výrobné linky na cigarety. V skladových priestoroch vo Vajnoroch zase colníci našli komponenty na výrobu cigariet ako filtre, lepidlá a tiež tabak.