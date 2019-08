Na detskej oslave padali výstrely: Muž po hádke zranil sedem ľudí

CAMP SPRINGS - Na detskej oslave v americkom Marylande páchateľ postrelil sedem dospelých ľudí. Zástupca polície z Prince George's County Nicholas Clayton pre agentúru Associated Press uviedol, že prípad sa stal v sobotu večer.

Šéf tamojšej polície Hank Stawinski na tlačovej konferencii vyhlásil, že na párty pre dvojročné dieťa bolo približne dvanásť ľudí, do ktorých začal páchateľ strieľať. Traja postrelení sú v kritickom stave, no lekári očakávajú, že prežijú. Všetkých sedem zranených je vo veku od 18 do 20 rokov. Informácie o podozrivom, ktorý je stále na úteku, zatiaľ nezverejnili. Streľbe však údajne predchádzala hádka.