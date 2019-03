Havária, pri ktorej tuhla krv v žilách: FOTO Žena utrpela ľahké zranenia, uhynuli majestátne zvieratá

Polícia na svojej facebookovej stránke informovala, že na základe doteraz vykonaného šetrenia bolo zistené, že 23-ročný vodič z Poľska viedol vozidlo Volkswagen, načo z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k stretu auta a dvoch koní. "Pri dopravnej nehode utrpela 35-ročná spolujazdkyňa z vozidla predbežne ľahké zranenia," priblížila polícia v príspevku.

Oba kone však uhynuli. "Na vozidle vznikla predbežne škoda vo výške 15 000 eur a úhynom koní predbežná škoda vo výške 2 000 eur," dodali zástupcovia zákona. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Čo teda kone robili na ceste, polícia nepriblížila.

Nehodu spôsobila aj únava

V obci Turňa nad Bodvou sa zas pod rannú nehodu mala podpísať únava. Vodič smeroval podľa doterajších zistení v smere od Košíc do obce Gemerská Hôrka. Počas šoférovania mal však zaspať, prešiel s autom do protismeru a mimo cestu, a po vyše 100 metroch nabúral do reklamného pútača, potom do betónového oplotenia rodinného domu. To však prerazil. Na pozemku ho napokon zastavila až dreváreň.

Zranenia utrpeli štyria ľudia z okresu Rožňava. "Podľa predbežných lekárskych správ pri dopravnej nehode sa ťažko zranil spolujazdec (42), vodič a dvaja ďalší spolujazdci (29, 46) utrpeli ľahké zranenia. Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo," uviedla košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Celkovú škodu predbežne vyčíslili na približne 11 000 eur. "Udalosť na mieste prevzala vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie, ktorá v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví," dodala Mésarová. Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.